Sánchez replica Torra que a Catalunya no està en joc la independència sinó la convivència

Pedro Sánchez al costat del primer ministre suec Sefan Löfven aquest dimecres.





El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha replicat aquest dimecres al president de la Generalitat, Quim Torra, que el que està en joc avui a Catalunya no és la independència sinó la convivència.





Pel que Sánchez ha apel·lat a tots els actors polítics a fer un exercici de "major responsabilitat i menys gesticulació".





El president del Govern central també ha recordat a Torra que en un Estat democràtic de Dret com és Espanya els governants han de "acatar" les sentències judicials, encara que no es comparteixin.





Així ha respost des d'Estocolm a la conferència impartida el dimarts per Torra, en què ha assenyalat que no acceptarà una altra sentència que no sigui la "absolució" dels dirigents independentistes encausats pel 'procés'.





Aquest dimecres Torra sembrava la polèmica suggerint que estaria disposat a obrir les presons catalanes en cas de sentència condemnatòria, encara que posteriorment va matisar que serà el poble el que ho decideixi.





El president, que va seguir "atentament" la conferència de Torra, ha subratllat que el Govern central "es pren molt seriosament el diàleg i la negociació" amb la Generalitat, i està "disposat a obrir" espais d'entesa.





Sánchez ha remarcat que el seu Govern entén que la política no ha de "enquistar" problemes, sinó resoldre'ls. I la qüestió catalana, ha assenyalat, es perllonga ja per més d'una dècada.





CONVERSA ENTRE CATALANS





Però igual que el Govern central es pren seriosament la seva "obligació de dialogar" amb el Govern, a aquest li ha urgit a que obri "una gran conversa entre nacionalistes i no nacionalistes" perquè la proposta que va plantejar dimarts Torra "només pot satisfer a una meitat de catalans ".





Segons l'opinió de Sánchez, l'element aglutinador de la societat catalana en l'actualitat té a veure amb l'autogovern, de manera que la solució ha de venir d'una reforma de l'Estatut.