Les condicions d'Iglesias per aprovar els Pressupostos de Sánchez

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, mantindrà aquest dijous a La Moncloa la seva primera trobada oficial amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i en ell espera aconseguir el seu compromís per desenvolupar una agenda de mesures econòmiques i socials, a canvi de garantir el suport de la formació estatge als Pressupostos.





En concret, el líder d'Podem marcarà com a prioritats la necessitat de regular el mercat del lloguer i de posar en marxa mesures per garantir "pensions dignes" mitjançant la seva revaloració amb l'IPC, l'aplicació de la llei de dependència, revertir les retallades en Sanitat del PP o facilitar material escolar gratuït en les etapes que són obligatòries.





"Estem disposats a cogobernar al Parlament? Sí, però per això han de baixar els lloguers, intervenir sobre el mercat immobiliari, les pensions s'han de revaloritzar, material escolar gratuït, acabar amb el copagament. Si el Govern central està disposat a parlar per avançar en aquests assumptes, llavors estem disposats a ser socis i cogobernar ", va explicar Iglesias dilluns passat en una entrevista a Telecinco.





En aquesta entrevista, Iglesias ja va avançar que havia aconseguit amb el Govern central un principi d'acord per apujar l'IRPF a les rendes de més de 10.000 euros mensuals. En matèria fiscal, Podem també aspira a aconseguir mesures per perseguir el frau fiscal i als grans defraudadors, i un impost a la banca, encara que referent a això, estan disposats a ser "flexibles" respecte als privilegis fiscals que l'Executiu socialista proposi eliminar .





SOCI PRINCIPAL DEL GOVERN CENTRAL





Podem porta tractant d'erigir-oficialment com a soci principal del Govern central des que Sánchez va arribar a la Moncloa a finals de maig, fins al punt que Iglesias va oferir al president el suport estable de la seva formació a canvi d'entrar a formar part d'un Executiu de coalició .





Després de quedar aquesta opció descartada des del principi, la formació dels cercles va modificar la seva estratègia i, en la seva primera reunió de la direcció de la nova legislatura, celebrada a mitjans de juny, va oferir a Sánchez ser el seu soci preferent a canvi d'una bateria de 20 mesures, entre les quals figuraven les anteriorment plantejades.





La relació entre Podem i PSOE es va refredar a finals de juliol, després de no obtenir una resposta concreta del Govern central a l'oferta de pacte que van posar sobre la taula, ia causa de les negociacions sense èxit per tirar endavant un sostre de despesa i un camí de dèficit que el partit morat va titllar d'insuficient.





Tot això, tot i que Iglesias i Sánchez van mantenir ja a mitjans de juliol una primera trobada informal i secret a la Moncloa, que no van comunicar cap de les dues parts, i en què van començar a apropar postures.





Encara que no va servir per arribar a un acord per aprovar el sostre de despesa a finals de juliol, aquesta reunió sí va establir les bases de la relació fluïda que des de llavors han mantingut Sánchez i Iglesias, qui portaven mesos gairebé sense contacte.





Ara, Iglesias i Sánchez tornaran a tractar aquests assumptes, ja en una reunió convocada oficialment, que tindrà lloc a les 17.00 hores a la Moncloa, i després de la qual el líder d'Podem té previst comparèixer per donar compte del que hagin parlat, i dels possibles acords que aspira a tancar el partit morat.