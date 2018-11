El Tribunal Suprem ajorna la seva decisió sobre l'impost de les hipoteques

Milions d'espanyols hauran de seguir esperant. El Tribunal Suprem es pren un dia més per decidir qui pagarà l'impost de les hipoteques: els bancs o els clients.





El TS va establir que és el banc i no el client qui ha d'abonar l'impost de les hipoteques. Això anul·lava un article del reglament de l'impost, que assenyalava que el prestatari és subjecte passiu. L'endemà, el TS va anunciar que portaria a el cas a un Ple per confirmar-ho.





Aquest dilluns 5 de novembre els 28 magistrats que integren la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem que hauran de fixar doctrina sobre l'impost d'actes jurídics documentats (impost sobre hipoteques) es reuniran per estudiar si revoquen o mantenen la sentència per la qual una secció d'aquesta Sala va acordar que siguin les entitats bancàries les que paguin aquest tribut, han informat fonts d'aquest tribunal.





Carlos Lesmes ha difós una nota en la qual explica que l'advocació a Ple del primer dels recursos que hi ha pendents sobre aquest assumpte forma part de les atribucions del president del Contenciós, Luis María Díez-Picazo "sempre que ho estimi necessari per a l'administració de justícia", sense perjudici de les facultats dels 28 magistrats que ho integren "per resoldre el que en dret procedeixi".