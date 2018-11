El Suprem rebutja la querella de Podem contra el president del cas de les hipoteques

La Sala especial de l'article 61 del Tribunal Suprem ha rebutjat, per no tenir rellevància penal, la querella presentada per Podem contra el president de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, Luis María Díez-Picazo, a qui el partit imputava una prevaricació per haver portat a un Ple que se celebrarà el pròxim 5 de novembre la decisió final sobre qui ha de pagar l'impost sobre actes jurídics documentats -conegut com a impost sobre d'impost d'hipoteques-.





En una resolució de 16 pàgines, l'alt tribunal rebutja a més resoldre sobre la suspensió del Ple de la Sala Tercera del dilluns, a l'estimar que aquesta mesura cautelar sol·licitada per Podem no procedeix una vegada es rebutja l'acció penal.





En els raonaments jurídics del seu acte, el Suprem dóna suport de manera rotunda la decisió de Díez-Picazo-que va suposar deixar en l'aire la resolució ja ferma que una secció de la Sala havia dictat sobre aquest assumpte- i afirma que no hi ha prevaricació perquè "no cap dubte" de la seva competència per elevar com va fer l'assumpte al Ple de 31 magistrats que deliberarà dilluns.