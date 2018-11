L'Alta Velocitat d'Adif perd més de 150 milions en nou mesos

Adif Alta Velocitat, companyia pública que construeix i explota la xarxa AVE espanyola, va registrar una pèrdua neta d'1 58.830.000 d'euros en els nou primers mesos de l'any, fet que suposa reduir en un 6% els números vermells de 168 , 5 milions comptabilitzats un any abans, segons els comptes de l'entitat.





La companyia va aconseguir aquesta lleugera reducció de pèrdues gràcies a l'augment dels ingressos i la contenció de les despeses, fonamentalment financers.





El descens dels números vermells deriva de la disminució dels costos del deute, tot i que el saldo total absolut d'aquest passiu va créixer un 4,5% en l'últim any de manera que, a tancament de setembre, Adif Alta Velocitat suportava un passiu total de 15.409.000 d'euros.





En el pla operatiu, la xifra de negocis va créixer un 5% entre els passats mesos de gener i setembre, fins a sumar 426.140.000 d'euros.





El gruix d'aquest import prové del cànon o peatge que Renfe paga a l'empresa per utilitzar les vies, les estacions de tren i la resta d'infraestructures per donar servei amb trens d'Alta Velocitat.





El benefici brut d'explotació (Ebitda) es va situar en un import positiu de 219 milions d'euros, que a més és un 5% superior al de l'any passat.





De la seva banda, Adif, la branca de la companyia encarregada de la xarxa ferroviària convencional, la qual no és d'Alta Velocitat, saldar els nou primers mesos de l'exercici amb una pèrdua neta de 73,6 milions d'euros, davant del resultat positiu de 46 milions registrat un any abans.





En aquest cas, i al contrari que la seva filial d'AVE, els comptes es veuen perjudicades pels majors costos financers i malgrat l'augment d'ingressos pel canvi de sistema del cànon que cobra als Renfe.





RENFE





Aquest any, l'operadora ha començat a pagar aquest peatge també pels serveis públics de Rodalies i Mitja Distància (regionals), els que circulen per les vies convencionals.

Com a contraposició, Adif deixa de rebre l'aportació que l'Estat li donava per mantenir aquesta infraestructura, que ara percep Renfe per pagar el referit cànon.





En conseqüència, els ingressos d'Adif es van duplicar (+ 121%) entre els passats mesos de gener i setembre, i van sumar 491.700.000. No obstant això, va saldar el període amb un Ebitda negatiu de 21,8 milions.





Amb tot, el grup Adif consolidat, que abasta tant Adif com Adif Alta Velocitat, va concloure els nou primers mesos amb una pèrdua neta de 232.500.000 d'euros, números vermells que gairebé dupliquen (+ 91%) als de 121 , 8 milions reportats un any abans.





Els ingressos consolidats augmenten un 46%, fins a sumar 917.800.000 d'euros, i l'Ebitda de tota la corporació se situa en un import positiu de 197.420.000 d'euros.