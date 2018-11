Reaccions dels presos davant les peticions de presó

Els polítics presos pel procés sobiranista de Catalunya han reaccionat aquest dimarts a les peticions de presó de la Fiscalia, en què demanen 25 anys per rebel·lió per Junqueras, 17 anys per a Carme Forcadell, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 11 per a Josep Lluís Trapero i entre 7 i 16 per als exconsellers.





El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmat que les penes de presó que ha demanat la Fiscalia General de l'Estat per a ell i altres dirigents sobiranistes no li faran "renunciar" als seus objectius polítics.





"Algú pensa que per 17 anys de presó ens faran renunciar als objectius, drets i llibertats nacionals? No coneixen Òmnium ni la societat catalana", ha dit en un apunt a Twitter.









L'exconseller Raül Romeva ha lamentat les penes de presó que ha demanat la Fiscalia General de l'Estat per a ell i altres dirigents sobiranistes: "És una represàlia cap a una ideologia. Ens defensarem com si fos un judici".





Fiscalia ha demanat per a ell 16 anys de presó i 16 d'inhabilitació absoluta per un presumpte delicte de rebel·lió. "No renunciarem als nostres arguments, ni renunciarem mai al nostre compromís polític", ha afegit l'exconseller de la Generalitat.









L'exconseller de la Generalitat Jordi Turull ha criticat el "relat fictici per aconseguir un escarment a costa del que sigui i al marge del Codi Penal" que fa la Fiscalia, després de fer-se públic l'escrit d'acusació que demana per a ell 16 anys de presó per presumpta rebel·lió i fins a 25 anys de condemna per als líders del procés sobiranista.





Turull ha expressat: "Cap sorpresa. Ells coherents amb el seu relat fictici per a un escarment a costa del que sigui i al marge del Codi Penal". "Nosaltres seguim amb les conviccions intactes. A més injustícia, més compromís. Ni desànim ni resignació ni renúncia", ha afegit.





El líder de JxCat al Parlament, Jordi Sànchez, ha afirmat en saber-se les penes de presó que ha demanat la Fiscalia per a ell i els altres dirigents sobiranistes encausats: "Superarem el dolor i la desorientació" i ha demanat unitat.





"No fer-ho seria donar la raó als polítics i jutges espanyols que ara fa un any van decidir que la repressió era l'única resposta que Catalunya mereixia", ha dit. La Fiscalia demana per a ell 17 anys de presó i 17 d'inhabilitació absoluta per un presumpte delicte de rebel·lió.