Curiosa coincidència sobre "el gir del Govern central" cap a la sedició

El passat 14 de gener el nostre diari recollia a la portada unes declaracions de Felipe González, que el seu titular era meridianament clar: Felipe González no veu delicte de rebel·lió, però sí de sedició.

I el que llavors, estant Rajoy al Govern d'Espanya, va semblar una "ocurrència felipista", ara ha estat assumit per l'Advocacia de l'Estat en mans d'un altre executiu socialista, després d'un llarg període de diversos mesos, en què hi ha hagut matisacions de tot tipus, incloses les dels propis independentistes, que escenifiquen en públic una posada en llibertat sense càrrecs dels seus polítics presos amenaçant fins i tot a través de les seves forces de xoc, millor conegudes com "els CDR", amb un assalt a les presons si la sentència del Suprem no recull les seves reivindicacions.

González, en les seves declaracions a la SER que vam recollir molts diaris sentenciava: "es donen totes les condicions per ser condemnats per un delicte de sedició i de malversació de cabals públics ... però la rebel·lió és un delicte difícilment probable".

Avui, els mateixos diaris omplim les nostres portades com en aquell temps amb la intenció de l'Advocacia de l'Estat, o sigui el Govern Sánchez, de demanar el mateix que proposava l'ex president socialista, especialment als seus. I, com va passar en aquell mes de gener passat, s'ha armat la batussa pare, especialment quan estan a la vista les Eleccions a Andalusia i després les municipals, les autonòmiques i les Europees. Allau electoral a la qual PP i Ciutadans volen afegir la mare de totes convocatòries, l'autèntic tsunami: les eleccions generals.

Les hemeroteques les carrega el diable, com ha succeït amb aquesta coincidència entre líders socialistes en un període tan curt de temps. La veritat és que això del controvertit "gest" ja s'ha produït com volien Esquerra i PdeCat, sense que tinguem la sensació que el que faci o digui l'Advocacia de l'Estat serveixi perquè el tribunal que jutjarà els ara encausats pel Procés li faci gens de cas, especialment perquè tenim un Govern central que ha canviat d'opinió cada vegada que un dels seus dirigents opinaven sobre Catalunya. A PP ja Ciutadans sí que els servirà per guanyar credibilitat davant l'opinió pública, ja que es confirmen les seves sospites que Pedro Sánchez vol seguir a la Moncloa a costa fins i tot d'haver de rectificar.





Per nombrosos i prestigiosos juristes, la coincidència sobre el delicte de sedició és raonable, perquè propicia, si s'aplica, sentències suaus que conviden, en un curt període de temps, a un indult sense sobresalts, com ja va passar quan el Govern Companys li van sentenciar a 30 anys de presó per la seva intent colpista, duríssima condemna que la victòria electoral del Front Popular a les eleccions de febrer de 1936 va permetre la seva llibertat. El que va venir després, només val la pena recordar-ho per tots els nostres polítics ... per no tornar a repetir-... mai.

Ni dretes ni esquerres poden permetre ja un enfrontament 'cerril' que torni a dividir la societat espanyola i treure-la d'Europa. Veurem si els que apostem pel diàleg vam guanyar per primera vegada aquest envit històric.