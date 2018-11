L'ajuntament de Colau menysprea als comerciants de la Rambla

La reforma de la Rambla presentada per l'ajuntament de Barcelona no ha estat del tot ben rebuda. Els veïns i comerciants del carrer més famosa i emblemàtica de la ciutat comtal han criticat que el consistori encara ha d'arreglar desperfectes i que no han comptat amb ells per al nou projecte .





El Gremi de Restauració de Barcelona i l'Associació de Venedors de Premsa de la Rambla han lamentat que la proposta guanyadora de la reforma de la Rambla, del grup km-ZERO, no hagi volgut comptar amb les seves opinions, ha explicat el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols.





La vicepresidenta del gremi, Mireia Torralba, ha considerat que el concurs internacional, que en teoria hauria d'haver estat participatiu, no ho ha estat: "No han comptat amb la visió dels que trepitgem cada dia la Rambla: venedors de premsa, floristes, estàtues humanes "i ha lamentat que tot i que els van intentar fer arribar propostes, aquestes no han estat contestades per km-ZERO.





Pallarols també ha explicat que davant d'una possible reducció de quioscs i restaurants, demanaran a tots els candidats a l'alcaldia de Barcelona que assumeixin el compromís electoral de revisar el pla especial d'ordenació de la Rambla durant el proper mandat perquè la seva aplicació no impliqui una reducció de terrasses o de quioscs.





Així mateix Pallarols ha apuntat que desconfien sobre com s'ha fet l'elecció del projecte de km-ZERO, atès que considera que l'encàrrec no s'ha produït com hauria de ser pertinent: "km-ZERO ha guanyat només per quatre punts i per ser 30.000 euros més barat, si hagués estat per qualitat, la proposta guanyadora hauria estat la segona ".





Des del col·lectiu de quiosquers, el portaveu Joan Giménez ha relatat que la Rambla no necessita ser reformada, sinó recuperada, atès que la degradació, considera, no és per les terrasses i els quioscos, sinó per "una actuació poc diligent per part del Govern de la ciutat a l'hora de controlar el 'top manta', la venda de droga, les agressions físiques, i la prostitució ".





Un altre sector que s'ha mostrat disconforme és el del Gremi de Restautació, que ha assegurat que es volen reduir les terrasses a la via. Però a ells va tractar de respondre la regidora del districte, Gala Pin, ressaltant que l'avantprojecte "no dibuixa quantes terrasses hi haurà i quantes no", cosa que ha garantit que abordaran amb el sector, com assegura que l'hi van comunicar en una reunió la passada setmana.









DESPERFECTES





D'una banda, Amics de la Rambla ha demanat que la transformació de la via -que començarà a finals de 2019 o principis de 2020 i s'allargarà més de set anys- no posposi "la solució dels problemes que té actualment" el passeig, pel que ha enviat al districte de Ciutat Vella una llista de mancances de manteniment i desperfectes tant en el paviment com a monuments i mobiliari urbà.





"Per aconseguir la Rambla que tots volem, el treball ha de començar avui, i ha de comptar amb la col·laboració de tots", ha defensat en un comunicat l'entitat, que també ha demanat perseguir actituds incíviques, incompliments normatius i l'activitat il·legal en La Rambla.





Ha sostingut que el calendari d'aplicació de la reforma permetrà ajustar tots els aspectes millorables de la proposta -de l'equip guanyador del concurs per a la transformació, Km-Zero-, i ha demanat a grups polítics, veïns, comerciants i sectors entendre la futura reforma com una forma de transformar la Rambla, pel que ha demanat "generositat i diàleg a tots per aconseguir una Rambla millor".





Part d'aquest deteriorament és la quantitat de manters que es troben per la Rambla i es tem que amb aquest major espai puguin establir-se de manera definitiva davant la inacció del consistori contra aquesta venda il·legal, moltes vegades controlades pels màfies.