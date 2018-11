Les dones europees treballen gratis a partir d'avui

La Unió General de Treballadors (UGT) ha advertit, amb motiu del Dia Europeu de la Igualtat Salarial, que des del 3 de novembre i fins a final d'any les dones europees treballen gratis, perquè, segons la Comissió Europea, les dones guanyen una mitjana del 16,2 per cent menys que els homes a la UE.





A Espanya la bretxa salarial és del 14,2 per cent, triplicant les taxes d'Itàlia, Romania i Luxemburg, de manera que les treballadores espanyoles treballen gratis des del 10 de novembre fins a final d'any.





La Comissió Europea assenyala que els càrrecs de direcció i supervisió són "aclaparadorament" ocupats pels homes. Aquesta tendència té el seu major reflex en el nivell més alt, ja que només el 6,3 per cent dels CEO són dones.





A més, assegura que les dones es fan càrrec de les tasques no pagades, com el treball domèstic i la cura de nens o familiars en major escala que els homes, que utilitzen una mitjana de nou hores per setmana en cures no remunerats i activitats domèstiques, mentre que les dones treballadores dediquen 22 hores setmanals, gairebé quatre hores cada dia.





Al mercat laboral això es reflecteix en el fet que més d'una de cada tres dones redueix el seu salari per treballar a temps parcial, mentre que només un de cada deu homes fa el mateix.





Les dones, segons la Comissió Europea, tendeixen a romandre més temps fora del mercat laboral que els homes; ia estar "excessivament representades" en sectors i ocupacions que ofereixen salaris més baixos, com la docència o el comerç.





La Comissió Europea també ha alertat que la discriminació salarial, tot i que il·legal, "segueix contribuint a la bretxa salarial de gènere".





UGT aplaudeix la proposta de conciliació presentada per la comissió que inclou el dret per a tots els pares de gaudir d'almenys 10 dies de permís laboral en els dies immediatament anteriors o posteriors al naixement d'un fill. Així mateix, la comissió ha posat en marxa un Pla d'acció per abordar la bretxa salarial entre homes i dones per al període 2018-2019.





'JO TREBALL GRATIS'





En aquest context, UGT rellançarà, a partir del 10 de novembre, la campanya 'Jo treballo gratis' per tercer any consecutiu, per tal de conscienciar a tots els treballadors sobre aquesta discriminació per raó de sexe, que té una repercussió "severa" en els salaris de les dones i que "va a accentuar més enllà de la seva vida laboral, durant la seva etapa de jubilació".





A més, el sindicat exigeix al Govern l'aprovació d'una Llei d'Igualtat Salarial i l'activació de tots els mecanismes possibles per fer complir la Constitució Espanyola en els articles 14 i 9, ja que del seu compliment es deriva la igualtat salarial entre homes i dones ; i que compleixi amb les recomanacions de la Comissió Europea en aquesta matèria.





En la mateixa línia, el sindicat reclama l'obertura d'una taula de diàleg social sobre aquesta matèria, que impliqui tots els ministeris, i als partits polítics que se sumin a aquesta reivindicació històrica del sindicat, que lluita per eliminar les diferències.





Finalment, critica que la inexistència de polítiques d'igualtat impedeix que s'avanci en l'eliminació d'aquesta discriminació, que afecta ja a més de vuit milions de treballadores ja més de dos milions de dones que han accedit a la jubilació.