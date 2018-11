Iglesias creu que és una vergonya demanar 25 anys per Junqueras enfront dels 9 de la condemna a 'La Manada'

El secretari general de Units Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat que és una "vergonya" que "els violadors de 'La Manada' fossin condemnats a 9 anys i es trobin actualment en llibertat provisional, mentre que l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras la Fiscalia li demani 25 anys de presó.





En un acte per preparar les pròximes eleccions municipals de maig de 2019, a les quals Podem preveu presentar-se en 1.000 municipis com a marca pròpia, el líder del partit ha repetit en diverses ocasions la "vergonya" que sent al veure que "la llei no sigui igual per a tots".





També ha comparat aquests dos casos amb uns altres contra "tirititeros i còmics" que són "jutjats i fins i tot empresonats", i ha reiterat que la situació a Catalunya no ho van a resoldre els jutges sinó que haurà de fer-se per vies polítiques. "El conflicte a Catalunya se solucionarà amb diàleg i ho diu algú que no vol que Catalunya marxi", ha afegit.





PAGARÀ LA GENT TREBALLADORA





Alhora, Iglesias ha admès que, arran de l a petició de la Fiscalia sobre els exdirigents de la Generalitat quan va ocórrer l'1-O, l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) "està més lluny que fa tres dies", cosa que, per a ell, ha generat "ràbia".





No obstant això, tot i entendre i compartir aquesta ràbia, Iglesias ha demanat als partits catalans presents al Congrés que es preguntin "per què han de pagar l'autoritarisme de l'anterior govern i la manca d'audàcia de l'actual Executiu la gent treballadora".





Per a ell, si els pressupostos no tiren endavant, els principals afectats seran "la gent corrent", tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, per la qual cosa considera "fonamental" donar un primer pas per apuntalar la força de la "gent treballadora", de manera que el PDeCAT i ERC votin a favor dels PGE tot i la petició de la Fiscalia.





Segons ha indicat, la no aprovació dels comptes del Govern suposaria que el salari mínim no pugi, que no augmenta la partida de dependència, que no hi hagi una llei que eviti més violència masclista o que no es revaloritzin les pensions d'acord amb l'IPC.





"No ens juguem només uns Pressupostos sinó que en els propers anys a Espanya hi hagi entesa entre progressistes per aconseguir avanços o que, per contra, arriben els alumnes de Bolsonaro, el més semblant al que coneixem en l'extrema dreta espanyola", ha rematat.





"NO DIEM VISCA EL REI, DIEM VISCA LA REPÚBLICA"





Aprofitant el 40 aniversari de la Constitució, al final del seu discurs, Iglesias ha defensat que la monarquia "va poder servir" fa quatre dècades perquè el sistema polític espanyol fos homologable als de la resta d'Europa, però s'ha preguntat "per a què serveix avui dia".





"Potser Joan Carles I era el preu a pagar perquè el nostre país fos una democràcia, però un país modern, un país feminista, no mereix que el Cap de l'Estat accedeixi per fecundació, sinó per elecció", ha sentenciat.





En aquesta mateixa línia, Iglesias ha tancat la seva intervenció assegurant que "la gent a Espanya vol discutir de tot perquè la gent no té por", al que ha afegit que "davant de la corrupció no diem visca el Rei, diem visca la República".