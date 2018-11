La Fundació La Caixa reforça el seu suport a la investigació científica a Espanya i Portugal

La Fundació Bancària La Caixa ha lliurat aquest dilluns ajudes a 75 investigadors nacionals i internacionals perquè desenvolupin els seus treballs en centres d'investigació d'Espanya i Portugal, per un valor de 26 milions d'euros.





L'entitat destina enguany 70 milions d'euros a coneixement, recerca i innovació, i té previst augmentar aquesta xifra fins als 90 milions en 2019 en el marc del seu pla estratègic, i el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha remarcat en el lliurament de les ajudes que el compromís amb la ciència és "més fort que mai".





Fainé ha assegurat que la ciència és "decisiva" per crear una societat millor i fer-la més equitativa, i ha afirmat que la Fundació Bancària La Caixa centra la seva ajuda en el suport directe als grups i centres de recerca en l'àmbit de la salut, el programa de beques de postdoctorat i la iniciativa CaixaImpulse.





Entre els projectes que reben ajudes figuren estudis sobre immunoteràpia del càncer, el canvi climàtic en els boscos mediterranis, el virus Zika, la genètica de les cèl·lules de la sang i les malalties cardiovasculars --liderat per Valentí Fuster -, Parkinson, ELA, medicaments per al càncer de pròstata, realitat virtual i ictus i orígens del populisme i la desafecció política.





La Fundació Bancària La Caixa ha seleccionat a 30 investigadors a la beques de postdoctorat Junior Leader, de les que 20 serviran per atraure talent internacional als centres Severo Ochoa o Maria de Maeztu i deu a retenir; 25 iniciatives d'investigació bàsica, clínica o traslacional en biomedicina i salut, i 20 ajudes dirigides a centres, universitats i hospitals sense ànim de lucre que treballin en un projecte innovador en biotecnologia i ciències de la vida.





Fainé ha remarcat que el programa de beques de La Caixa ha finançat els estudis de postgrau de més de 4.700 joves promeses científiques a tot el món, especialment a Espanya i, a partir de l'any que, Portugal, i la Fundació ha destinat prop de 400 milions d'euros a la formació de excel·lència, recerca i innovació des de 1982.





"TENIM UN PROBLEMA"





El membre del Consell Assessor d'Experts en Investigació de la Fundació Bancària La Caixa i exministre d'Educació i Ciència, Javier Solana, ha advertit que Espanya està per sota de la mitjana europea en inversió en recerca: "Tenim un problema".





Ha remarcat que la investigació privada és més baixa que en altres països europeus, la qual cosa ha qualificat de "xacra" per al coneixement, ha qualificat de clau la col·laboració publicoprivada, i ha subratllat que iniciatives com les de la Fundació La Caixa són fonamentals per ajudar a l'esforç inversor.





Solana també ha avisat que "gastar malament en ciència és fàcil" i ha remarcat que la inversió que fa la Fundació La Caixa està ben fonamentada, i ha considerat vital que la universitat espanyola també investigui.





MAJOR FINANÇAMENT





El ministre de Ciència, Tecnologia i Ensenyament Superior portuguès, Manuel Heitor, ha remarcat que la ciència ha de ser un "esforç col·lectiu" europeu i fer de l'excel·lència un factor d'inclusió.





Heitor ha advocat per fer d'Espanya i Portugal una "zona rica en coneixement", augmentar el desenvolupament de les carreres científiques, un major finançament en investigació i ciència, que tingui trasllat a la creació d'ocupació, i estendre un esforç de major cultura científica .





El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, que no ha pogut acudir al lliurament de les ajudes, ha remarcat en un vídeo projectat el compromís de La Caixa amb la ciència i el seu propi amb la "innovació, ciència i universitat espanyola ".