Els Mossos critiquen durament la gestió d'Adif en l'incident de Sants

El comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, ha atribuït aquest dimecres a una "disfunció" del protocol de seguretat que una passatgera hagi pujat a un tren AVE a l'estació de Sants a Barcelona en direcció a Madrid amb un objecte que semblava una granada a la maleta, i ha indicat que faran una inspecció i una petició d'informe a Adif.





En una roda de premsa, Molinero, cap de la Comissaria General de Mobilitat, ha detallat que els Mossos han rebut l'avís d'Adif per l'objecte sospitós a les 8.02 hores i han evacuat les andanes i els trens de l'AVE fins que han sabut que la passatgera ja havia pujat al tren entre les 7.32 i les 7.40 hores, després de passar el control de seguretat.





La informació que inicialment havien rebut dels Mossos era que la persona que tenia l'objecte sospitós podia estar a les andanes o en un dels trens que havien de sortir, pel que han realitzat l'evacuació i els passatgers han estat dirigits a una planta superior on els han tornat a fer passar els escàners.





En saber que la passatgera ja no hi era a Sants, sinó en un tren AVE en direcció a Madrid, el cos policial català ha informat a la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Citco), i la dona ha estat identificada i registrada a l'estació d'Atocha, on els agents han determinat que la suposada magrana era solament una sivella de cinturó.





PROTOCOL DE SEGURETAT





Molinero ha explicat que el protocol de seguretat estableix que, en cas de detectar un objecte sospitós, s'han de parar l'accés de passatgers al tren i que el personal de seguretat que està ubicat en el control ha d'estar "permanentment" visualitzant l'escàner.





Ha declarat que hi ha uns protocols de seguretat que consideren suficients, però que "evidentment aquest protocol avui ha tingut una disfunció", i ha explicat que faran una inspecció de caràcter administratiu en l'àmbit de la seguretat privada a Adif, li demanaran un informe - -també a Prosegur, concessionària de la seguretat en l'accés al AVE--, i faran una reunió urgent amb Adif, trobada a la qual també han convidat a Renfe.





El comissari ha indicat que també han obert diligències informatives per enviar-les al jutjat de guàrdia de Barcelona, ha ressaltat que l'objectiu de la policia catalana aquest dimecres ha estat preservar la seguretat de les persones i ha agraït la col·laboració ciutadana perquè "no hi ha hagut escenes de pànic "ni crispació dels passatgers.