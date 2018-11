UGT es mostra insatisfeta amb el decret llei sobre l'impost d'hipoteques

El secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, ha alertat aquest divendres que el Decret Llei aprovat pel Govern espanyol sobre l'impost de les hipoteques després de la decisió del Tribunal Suprem (TS) "no és suficient" i ha sostingut que es podria haver tramitat abans i per la retroactivitat d'aquest impost.





"Els diners s'ha de tornar a les persones", ha declarat Álvarez als mitjans en una concentració per protestar en contra de la decisió del TS i que ha estat convocada per CCOO i UGT de Catalunya, Òmnium Cultural i altres entitats socials.





Ha criticat també que la justícia a Espanya ha demostrat que "no és tan independent i fins i tot es podria dir que en alguns moments és força dependent".





És per això que ha demanat al Govern espanyol que "prengui mesures" per assegurar que la justícia sigui justa, ràpida i independent, així com perquè altres òrgans com la Comissió Nacional de la Competència actuï en defensa dels drets dels ciutadans.





"Hi ha persones a qui els preocupen molt les conseqüències de la baixada o la pujada de la Borsa, a mi em preocupen les conseqüències de la gent a la qual han fet fora de casa" perquè no podia pagar la hipoteca o el lloguer, ha sostingut Álvarez.