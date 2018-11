Ernesto Valverde incorpora Messi a la convocatòria davant el Betis i reforça la defensa del FC Barcelona amb Umtiti, els dos donats d'alta mèdica aquest matí. Gairebé 3 setmanes feia que el 10 del Barça no tornava al terreny de joc pel trencament en el seu braç, tot i que la plantilla va saber sobre portar la seva absència en El Clàssic i davant l'Inter . I un mes i mig ha estat absent el central francès per la seva lesió de genoll. Però, demà tots dos futbolistes podran posar dificultats al terreny de joc sobre el conjunt de Quique Setién.









L'absència blaugrana destacada davant del Real Betis serà la d'Ousmane Dembélé, per decisió tècnica, que s'unirà a les baixes per lesió de Cotuniho, Samper i Vermaelen per lesió. En el seu cas, Dembélé no jugarà per decisió de Valverde després d'haver faltat aquesta setmana a un dels entrenaments per, segons apunta el jugador, un gastrointeritis. Per això i segurament també per la crispació que suscita la falta de compromís del jugador al vestidor, Dembélé veurà aquest partit des de les grades del Camp Nou .





El Barça, líder a la Lliga amb l'Espanyol trepitjant-li els turmells a només una victòria, pot aprofitar l'oportunitat de demà per agafar impuls en aquesta primera plaça davant un Reial Betis que ocupa la part baixa de la classificació aquesta temporada, amb clars signes de desgast i pèrdua d'identitat després d'una temporada passada acabant en places europeus.





La tornada de Messi i Umtiti / FC BARCELONA





Demà, a les 16.15 hores a l'estadi blaugrana, aquest serà la llista de Valverde:

Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Arthur, Luis Suárez, Messi, Rafinha, Cillessen, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Sergi Roberto, Vidal, Umtiti i Aleñá.