Un altre any més arriba a Barcelona la Cursa de la Dona, omplint els seus carrers de corredores vestides de rosa. Aquest matí, 34.000 dones han recorregut 7,8 quilòmetres de carrers de la ciutat comtal per un mateix motiu: reivindicar la igualtat, els drets i el paper de la dona en la societat.





Fotografia de Natàlia Cuenca





La primera corredora en arribar a la meta ha estat Janeth Becerra, amb una marca de 29 minuts i 47 segons; la segona ha estat l'atleta catalana Meritxell Soler, que ha trigat 30 minuts i 44 segons. La tercera classificada ha estat Sílvia Segura, amb 31 minuts i 7 segons. La carrera també ha pogut comptar amb la participació de la nedadora olímpica Mireia Belmonte.





Fotografia de Judit Ariza





La cursa popular ha començat des de l'avinguda Maria Cristina, a la font de Montjuïc, travessant l'avinguda Paral·lel, el carrer Villarroel i el carrer Sepúlveda fins a la plaça Catalunya, per, finalment, arribar fins a Arc de Triomf i tornar per Gran Via fins a la avinguda de Ruis I Taulet on hi havia la meta.