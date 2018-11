L'empresa Coca-Cola ha fixat reduir per al 2020 un 12% el sucre en les seves begudes, després que fins a 2015 s'hagi aconseguit un 6,8%, ha informat la companyia aquest dimarts en un comunicat.





Es tracta d'una de les sis àrees d'actuació de la iniciativa 'Avancem', l'estratègia de sostenibilitat conjunta de The Coca-Cola Company i Coca-Cola European Partners per a Europa Occidental, que ha complert un any i aquest dimarts presentat els seus resultats en la planta de Martorelles (Barcelona).





Entre les seves prioritats, la firma ha apuntat a 2025 com l'any per arribar al 50% de vendes en productes baixos en calories o sense calories, quan aquest 2017 ha arribat al 40%.





La directora corporativa de Relacions Institucionals, Comunicació i Sostenibilitat de Coca-Cola European Partners Iberia, Ana Callol, ha remarcat que el "100% dels envasos continua sent reciclable", i ha enumerat mesures en aquesta línia com les ampolles de vidre reomplenables --el 92% que estan en el mercat ho són--, retallades en l'ús de matèria primera per fabricar-les i la neteja de platges al costat de Fundació Ecomar, entre d'altres.





Callol ha destacat l'ús de l'aigua, una altra de les sis àrees de 'Avancem', que amb la millora de sistemes i processos s'ha aconseguit estalviar "un 12,4% de la ràtio de consum d'aigua per litre de producte produït des de 2010".





CANVI CLIMÀTIC





Així mateix, en la lluita contra el canvi climàtic, Coca-Cola ha determinat reduir a la meitat les seves emissions directes de carboni i utilitzar electricitat provinent de fonts renovables, tot i que el 100% de les seves fonts ja són renovables i des de 2010 s'han reduït un 38 , 6% les emissions de gasos d'efecte hivernacle en operacions bàsiques i un 26,1% en la cadena de valor.





Un altre dels objectius de la iniciativa és potenciar el talent femení dins de l'empresa, especialment en els nivells de direcció, i en aquest sentit, en Coca-Cola Iberia a 2017 ha estat del 38% i en Coca-Cola European Partners Ibèria del 23%.