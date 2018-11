Fracassa la cimera política del diàleg de Torra

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat per a aquest divendres a les 16 hores al Palau de la Generalitat a tots els partits amb representació al Parlament per crear un "espai de diàleg" sobre els reptes de futur de Catalunya, però tot apunta que serà una reunió descafeïnada perquè faltaran Ciutadans, Partit Popular i la CUP.





Es tracta d'una idea del PSC que argumentat que els partits catalans han de buscar nous consensos i que va portar al Parlament fa unes setmanes en forma de resolució: la Cambra va aprovar la iniciativa dels socialistes catalans i Torra ha complert amb el mandat rebut.





A la reunió hi assistiran també els consellers Pere Aragonès, Elsa Artadi i Ester Capella, i membres del PSC-Units (Miquel Iceta i Ramon Espadaler), els comuns (Jéssica Albiach i Susana Segòvia), ERC (Sergi Sabrià i Anna Caula) i JxCat (Albert Batet i Gemma Geis).





Han declinat anar a la cita Cs, PP i la CUP per motius diferents, els dos primers per considerar que serà una reunió en què Torra insistirà amb el seu pla independentista, mentre que la CUP no va perquè té por que la trobada servirà per a tot el contrari i es frenin les aspiracions sobiranistes.





La trobada començarà amb una intervenció de Torra, que després cedirà la paraula als grups perquè exposin les propostes.





El president català ha assegurat que cap tema estaria vetat i que escoltaria totes les idees que es proposin, però ha avisat en una intervenció davant del Parlament que ell no renunciaria a les seves: l'autodeterminació de Catalunya i la llibertat dels presos sobiranistes.





PSC





El PSC és el partit que acudirà a la cita amb més feina prèvia feta: ha elaborat per a l'ocasió un document de 50 pàgines amb una relació de propostes, que van des d'una reforma constitucional i estatutària, fins a una idea per millorar l'agència tributària catalana .





El líder socialista, Miquel Iceta, ha avisat que de la reunió no sortiran solucions màgiques, però sí que ha desitjat que tingui "continuïtat" en el temps i serveixi com a primers passos per aconseguir futurs consensos sobre com desencallar el conflicte a Catalunya.





Els comuns acudiran a la cita disposats a abordar com entre tots es pot "empènyer" per aconseguir la llibertat dels presos, però també reclamarà a la Generalitat més sensibilitat amb les polítiques socials, començant per treballar un acord sobre els Pressupostos Generals de l'Estat i els de la Generalitat.





ABSÈNCIES





La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha criticat el format de la trobada i ha considerat que s'hauria d'haver traduït en un debat al Parlament, mentre que el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha argumentat que, si els temes de Torra són autodeterminació i presos, no es pot comptar amb els populars.





Iceta ha retret l'actitud dels dos líders i també de la CUP: els recorda que hi ha un "mandat" del Parlament que sustenta aquesta reunió, i els recorda que, si de debò defensen el diàleg i la concòrdia, cal practicar-la quan hi ha l'oportunitat de fer-ho.