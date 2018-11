Èxit en les aturades dels treballadors de Correus per les retallades de plantilla

Centenars de treballadors, convocats pels sindicats CSIF, CC.OO. , UGT i Sindicat Lliure, amb el 85% de la representació, han secundat la jornada d'aturades parcials de Correus i han realitzat una concentració a les portes de la Delegació del Govern a Barcelona.





Els treballadors de l'empresa pública demanen la fi de les retallades a Correus, que ja han suposat la supressió de 15.000 llocs de treball a tot el país durant l'última dècada, 2.700 dels quals de la plantilla fixa a Catalunya.





Així mateix, els convocants denuncien la implantació d'un model laboral basat en la precarietat, amb un 35% de plantilla eventual, dels quals un 40% ho són a temps parcial.





Les organitzacions sindicals han reiterat que la solució al conflicte passa per la concreció de mesures per al servei públic prestat a la ciutadania, la viabilitat de l'empresa i la recuperació d'ocupació i drets per als més de 57.000 treballadors de Correus.





A l'espera d'aquestes concrecions, que haurien de bolcar-se en un acord laboral, les organitzacions sindicals mantindran les convocatòries de vaga general previstes per als dies 30 de novembre i 21 i 26 de desembre.