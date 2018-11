Gran partit del porter blaugrana. Juanjo avui ha sabut traslladar les ganes de l'equip d'Andreu Plaza per arribar a la final europea a la pista, sent decisiu amurallando la porteria del Barça i marcant el segon gol. Un gol que ha donat la victòria al FC Barcelona Lassa davant el Yugra rus de per 0 a 2 i el bitllet a la Final a Quatre.









Un partit entre dos equips guanyadors: mentre el conjunt de Sibèria li va prendre la UEFA Futsal Cup al madrileny Movistar Inter el 2015, el Barça Lassa va guanyar les edicions de 2014 i 2016 davant l'ara desaparegut a Europa Dinamo de Moscou.





En un partit molt físic i de molta pressió tècnica, Ferrao va avançar els blaugrana de penal en l'inici de la primera meitat. I no va ser fins al final del partit que Juanjo va marcar el segon per la victòria del Barça, que ja tenia prou amb el primer gol per passar a la Final Four.





Els d'Andreu Plaza ja van camí de la seva sisena Final a Quatre, on es trobaran als ja classificats Movistar Inter i Kairat Almati kajazo, esperant al guanyador del partit lisboense d'aquesta nit a les 20 hores entre l'Sporting i el Benfica per completar la sèrie de 4.