Es va trencar la maledicció de les taules. 4 anys després, el Barça Femení aconsegueix la victòria a El Clàssic davant el Atletico de Madrid per la mínima (2-1) gràcies a un gol de Toni Duggan al 92. Un partit que ni la pluja ha pogut treure-li interès, batent rècords en el futbol femení amb una entrada de més de 4.600 aficionats al Miniestadi.









En la millor arrencada en lliga en la història de l'Atlètic Femení, les matalasseres es van avançar al marcador a la segona meitat amb un gol de Kenti Robles que va passar per sobre del braç de Sandra Draps i es va colar a la xarxa pel pal de la portera del FC Barcelona, després d'un primer temps totalment igualat per als dos equips, fins i tot en les estadístiques.





Però, en aquesta segona part, cap dels dos conjunts anaven a perdonar el més mínim error. Per això, en el 65 ', una recentment entrada al camp Aitana Bonmatí en canvi per Vicky Losada servia de rebusivo a l'equip de Fran Sánchez per empatar el marcador. El Barça aconseguia trencar l'equilibri defensiu de l'Atlètic i es feia amb les regnes del partit després de diversos minuts de patiment.





Després del primer gol blaugrana, Lola, la portera matalassera, va haver d'intervenir en un parell d'ocasions que també van posar en dificultats a l'Atlètic. I, quan semblava que el resultat es repetiria un altre any més, ja en el temps de descompte remunta el partit Toni Duggan per signar una nit èpica al Miniestadi. Sense ser titular, Duggan va donar la victòria a les locals.





Va embogir al Miniestadi en els últims compassos d'un Clàssic que permet que avui les noies del Barça dormin a un punt del líder, de les eternes rivals en l'esportiu, el Atletico de Madrid.