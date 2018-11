Carreteres tallades i escoles tancades per les fortes pluges

Un total de cinc trams de carreteres de la província de Girona es troben tallades el matí d'aquest dilluns per inundacions, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).





Les carreteres tallades a Girona són la C-253 a Calonge, la GIV-6216 a Sant Pere Pescador, la C-66 a Corçà, la GI-633 a Sant Jordi Desvalls i la GI-643 a Serra de Daró.





Fins a la nit d'aquest diumenge, Protecció Civil havia atès 541 trucades derivades de l'alerta del Pla Inuncat d'inundacions, de les quals gairebé la meitat eren a les comarques gironines de l'Alt i Baix Empordà.





Els Bombers de la Generalitat han rebut 36 avisos per pluges des de les 20 hores de diumenge fins a les 7 hores d'aquest dilluns, la majoria (22) a la regió d'emergències de Girona, i han acumulat des de l'inici de l'episodi un total de 374 .





Els Bombers inspeccionen aquest dilluns carrers i baixos afectats a Vilatenim, a Figueres (Girona), on es va evacuar diversos veïns, per valorar si és necessari instal·lar autobombes per extreure aigua.





L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va suspendre les classes per a aquest dilluns en els centres educatius de la ciutat, que romandran oberts amb serveis mínims per a l'alumnat pugui arribar, en previsió que pogués haver incidències.