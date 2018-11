Diverses enquestes pronostiquen que el PSOE guanyaria de nou a Andalusia

El PSOE-A tornaria a guanyar les eleccions el proper 2 de desembre les eleccions autonòmiques andaluses, segons les dades de diverses enquestes publicades en les últimes hores, que posen també de manifest que la suma entre PP i Ciutadans no arribaria als 55 escons, és a dir, que si tots dos s'ajuntessin, els seus escons no arribarien a la majoria absoluta.





Així, l'enquesta de Metroscopia per al Grup Joly estima que Susana Díaz tornaria a guanyar els comicis amb un 30,9 per cent dels vots que es traduirien en 37-40 escons al Parlament andalús, el que suposaria que els socialistes podrien perdre fins a deu escons al respecte de les últimes eleccions del 2015, on van aconseguir 47.





D'acord amb aquest sondeig, el PP-A amb el 20,1 per cent dels vots obtindria 24 escons, nou menys que l'última cita electoral.





El sondeig estima que la coalició de Podemos i Izquierda Unida encapçalada per Teresa Rodríguez ocuparia entre 23 i 24 escons a la cambra i acapararia el 20,9 per cent dels vots. Després d'aquests, la quarta posició tenint en compte el nombre d'escons seria per a Ciutadans, que arribaria a 22-24 escons amb un 21,2 per cent dels vots.





Tot i que el partit taronja es col·locaria com a segona força en nombre de vots, la traducció a escons no permetria que els números donessin per assolir una majoria absoluta amb la força de Juanma Moreno. La suma que sí permetria arribar als 55 seria la de PSOE-A i Ciutadans, encara que també seria possible una suma entre els socialistes i Adelante Andalucía, que superaria la necessària per assolir una majoria absoluta.





El mateix sondeig descarta, a més, l'entrada de Vox al Parlament andalús i s'estimen en un 64 per cent la participació en els pròxims comicis, per als que queden encara un parell de setmanes de campanya. Aquestes dades han estat recollides entre el 4 i el 15 de novembre a partir de 4.000 entrevistes.





NC REPORT





Una altra enquesta coneguda aquest dilluns, realitzada per NC Report per al diari La Razón reflecteix també la victòria del PSOE-A amb el 34,6 per cent dels vots i un lloc al Parlament que oscil·laria entre els 40 i els 43 diputats, també un nombre menor que els escons obtinguts en les últimes eleccions andaluses. Per darrere en nombre d'escons es quedaria el PP, amb 26-28, i el 22,8 per cent dels vots.





La coalició Adelante Andalucía aconseguiria entre 23 i 24 escons a la Cambra a partir del 21,1 per cent dels vots que acapararia, segons les dades d'aquest sondeig, que estimen també que Ciutadans obtindria el 15,5 per cent dels vots i 16-18 escons.





PP i Ciutadans es queden lluny dels 55 escons necessaris per a una majoria. No obstant això, el partit taronja sí que podria unir aquesta majoria amb el PSOE-A, encara que als socialistes també els donarien els números ajuntant els seus escons amb els de la coalició de Teresa Rodríguez.





Aquesta enquesta descarta que VOX abast un nombre de vots suficient i estima que el percentatge de participació serà del 60,2 per cent. Les dades s'han obtingut a partir de 1.000 entrevistes realitzades entre els passats 12 i 16 de novembre.





SOCIOMÉTRICA





Finalment, un altre sondeig realitzat per Sociométrica i publicat per El Español torna a concedir la victòria a Susana Díaz. Aquestes dades estimen que el PSOE-A obtindria entre 36 i 38 diputats a la Cambra andalusa i arribaria a acaparar el 30,6 per cent dels vots. El PP-A se situaria en segona posició tant en percentatge de vots com en nombre d'escons, aconseguint entre 24 i 25 escons i el 21,2 per cent dels vots.





A prop dels populars, i en tercera posició, es trobaria Adelante Andalucía que arribaria als 22-14 escons i rebria el 20,4 per cent dels vots dels andalusos. Finalment, aquestes dades preveuen per a Ciutadans entre 21 i 23 escons i el 19,9 per cent dels vots. A més, assenyalen que VOX entraria al Parlament amb 1-3 escons.





De nou, aquest sondeig descarta que la unió entre PP i Ciutadans doni per a una majoria absoluta mentre que aquesta xifra si s'aconseguiria amb una suma del partit taronja amb els socialistes. Aquesta majoria també seria assolida entre els socialistes i Endavant Andalusia.





En el cas d'aquesta última enquesta, les dades s'han obtingut a partir de 1.200 entrevistes realitzades a partir del 7 de novembre.