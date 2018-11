Així ha quedat el tren descarrilat / 324





Cap a les 6.15 hores d'aquest dimarts 20 de novembre ha descarrilat un tren d'un Rodalies entre les estacions de Terrassa i Manresa. L'accident ha passat a l'altura Vacarisses de la línia R4 a causa d'un corriment de terra produït per les intenses pluges de les últimes hores .









A conseqüència de l'incident a circulació de trens per la zona s'ha vist interrompuda.





Una persona ha mort, 44 han resultat ferides lleus i cinc menys greus pel descarrilament.





En total hi ha 131 persones afectades, de les quals 86 han resultat il·leses, ha informat Protecció Civil de la Generalitat.









Dels ferits lleus, cinc d'ells han estat traslladats a hospitals de la zona: tres a la Mútua de Terrassa i dues al Parc Taulí de Sabadell.





Els 86 viatgers que han quedat illesos han estat traslladat a l'estació de Terrassa.





El Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) ha activat diversos equips de psicòlegs en el poliesportiu de Vacarisses per atendre les persones que ho necessitin.









Al tren viatjaven uns 150 passatgers, que poc després de les 8 hores han estat totalment desallotjats.





El tren accidentat havia sortit a les 5.52 hores de Manresa amb direcció a Sant Vicenç de Calders (Barcelona) i l'accident ha ocorregut a les 6.15 hores entre Vacarisses i Vacarisses Torreblanca.









14 dotacions dels bombers i 11 ambulàncies han acudit a la zona per tractar els passatgers afectats.











Renfe ha posat a disposició dels viatgers un transport alternatiu, encara que de moment circula amb retard:





Es tracta d'un tren de sis vagons del que han descarrilat els dos vagons del final a causa d'un despreniment de terra, i en el qual viatjaven unes 150 persones.





S'ha activat l'alerta Ferrocat per emergència en el transport de viatgers després de l'accident.





La circulació de trens ha estat interrompuda entre Terrassa i Manresa i la resta de línies circulen amb retards que poden superar els 30 minuts.





Els familiars dels viatgers afectats pel descarrilament poden informar-se trucant al telèfon gratuït 012.





També poden sol·licitar informació en els telèfons d'Atenció Ciutadana 900 400 012 i en el telèfon de Rodalies de Catalunya 900 410 041, tots dos gratuïts.









El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha assegurat que l'operadora ferroviària analitza les causes del descarrilament i desconeix si el despreniment de terra s'ha produït al moment de l'accident o ja estava en la via quan ha passat el comboi.





TESTIMONIS





Un passatger del tren de la R4 de Rodalies ha relatat que han estat els propis viatgers els qui han obert les portes del tren per sortir d'ell després de l'accident.





El passatger, Jordi Canudas, ha explicat que ell viatjava en l'últim vagó del tren, l'únic que s'ha mantingut totalment en peus després de l'accident, ha apuntat.





Canuda ha dit que després del descarrilament ha passat "bastanta estona" fins que han arribat els serveis d'emergència i els passatgers han tingut coneixement dels motius de l'accident a través de les xarxes socials.





El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha desplaçat a Vacarisses (Barcelona) per conèixer de primera mà la situació provocada pel descarrilament d'un tren de la R4 de Rodalies, on també s'han desplaçat els consellers d'Interior, Miquel Buch, i Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.





Calvet ha explicat que el despreniment que ha provocat el descarrilament pot tenir com a causa la climatologia.





En declaracions als periodistes en el lloc de l'accident, ha assenyalat que ha estat un any amb molta pluja i diversos despreniments, per la qual cosa "tot fa pensar que per culpa de la climatologia" hi ha hagut l'accident.





Ha remarcat, no obstant això, que hi ha una recerca oberta amb Adif i Renfe, i que en els propers dies s'analitzarà si el talús que ha caigut a la via tenia un índex de perillositat.





El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que "tot indica" que la pluja i les condicions meteorològiques han estat la principal causa del descarrilament.





"Evidentment el sentit comú i les evidències porten a pensar que és així", ha assegurat en declaracions als mitjans des del centre d'atenció habilitat per a familiars de les víctimes en el pavelló poliesportiu de Vacarisses.





No obstant això, ha demanat prudència perquè encara s'han de fer "els peritatges i les investigacions corresponents" per determinar les causes exactes de l'accident.