En marxa tres decrets sobre pensions, funcionaris i salari mínim

El Govern de Pedro Sánchez prepara tres decrets per augmentar les pensions, amb un cost de 3.500 milions d'euros, per millorar els sous dels funcionaris, que pot costar prop de 3.700 milions, i per apujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) als 900 euros, que no té pressupost tancat però que entrarà en vigor l'1 de gener.





Amb aquestes mesures, l'executiu crema els últims cartutxos per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). En cas contrari, no es descarta que hi hagi un avançament electoral, com va comentar el dilluns el ministre de Foment, José Luis Ábalos, quan va dir que el 26 de maig podria ser un 'super diumenge' en què coincidissin comicis locals, autonòmics, generals i europeus.





Mentrestant, Pedro Sánchez vol governar sí o sí, ja sigui amb consens, amb majoria o amb decret.





Els últims tres temes estrella són els que es refereixen a pensions, funcionaris i SMI, que està previst que estiguin en marxa l'1 de gener de 2019 i que activin més de 7.000 milions d'euros.





D'aquesta manera, les pensions pujaran entre un 1,6 i un 3 per cent, en què les retribucions mínimes les que més augmenten. Millorarà la base reguladora de les pensions de viduïtat i preveu compensar el desviament de l'IPC el 2018, que acabarà l'any per sobre del 1,6 per cent.





PUJAR EL SOU





El salari dels funcionaris també puja, encara que falta per concretar com més. L'acord signat per l'anterior Govern parlava d'una pujada fixa del 2,25 per cent en 2019, que podria ser finalment del 2,5 per cent si el Producte Interior Brut (PIB) es manté per sobre del 2,5 per cent.





La pujada de l'SMI teòricament generarà un increment de les quotes a la seguretat social per valor de 1.500 milions, segons el pla pressupostari que va enviar el Govern central a les autoritats comunitàries.