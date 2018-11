Així estaven les vies dies abans de l'accident del R4 a Vacarisses

Un usuari ha denunciat el mal estat de les vies per les quals circulava el tren de la línia R4 que ha descarrilat a Vacarisses aquest dimarts 20 de novembre, ocasionant la mort d'una persona i diverses desenes de ferits.





MÉS INFORMACIÓ Un mort i diversos ferits en descarrilar un tren de Rodalies entre Terrassa i Manresa

"Fa quatre dies circulava per les xarxes socials (no tinc autor) aquest vídeo del lloc on avui ha passat l'accident de Vacarisses. Molt trist. És un tram de línia en què les vies sempre han portat problemes", escrivia l'usuari a Twitter.