Torra descarta convocar eleccions com a resposta a les sentències del procés: "Seria irresponsable"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat aquest dimecres que no contempla convocar eleccions catalanes anticipades com a resposta a eventuals sentències condemnatòries del Tribunal Suprem en el judici als dirigents sobiranistes.





"Seria irresponsable convocar eleccions, no m'ho he plantejat mai, ni en aquest moment ni quan hi hagi les sentències del Suprem. Penso que la solució no passa per unes eleccions, sinó per complir el mandat que tenim", ha dit en una entrevista d''elmon.cat'.





Torra ha insistit que no acceptarà unes sentències que no siguin absolutòries, encara que segueix sense precisar què significa això, i ha previst que la societat catalana sabrà reaccionar davant del moment transcendental i l'afrontarà com "un repte semblant al de l'1 d'octubre" de 2017.





El president de la Generalitat preveu que, si el Suprem condemna els dirigents sobiranistes encausats, arribarà el moment de desobeir: "Hem de ser fidels al Parlament de Catalunya i això implicaria desobeir l'Estat".