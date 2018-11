​Un calendari solidari per defensar els drets de les dones a diferents països

L’Associació Catalana per la Pau (ACP) ha editat el calendari solidari 'Un any de drets, un any de dones' que té com a objectiu fer visibles les vulneracions de drets humans que pateixen les dones d’arreu del món.





Dotze il·lustradores han col·laborat en cadascun dels mesos de l’any i han retratat temes com el drama de les dones refugiades, la tracta de persones, els estereotips de gènere o l’accés a una educació igualitària.





La presentació d''Un any de drets, un any de dones' té lloc divendres 23 de novembre a les 19 hores a la galeria El Diluvio, a Barcelona.





Els diners recaptats per la venda del calendari, que té un preu de deu euros, serviran per finançar els projectes que l’ACP desenvolupa en l’àmbit dels drets de les dones en països com Jordània, Mauritània, Mali, el Líban, Colòmbia, Palestina o la República Democràtica del Congo.





SALUT I EDUCACIÓ





Amb més de 30 anys treballant per la justícia global i per garantir els drets dels sectors més desfavorits de la població, l’ACP ha desenvolupat projectes relacionats amb l’empoderament de les dones, la salut i l’educació, també en contextos de conflictes armats i violència.





El president de l’ACP, Xavi Cutillas, ha destacat que "abans i ara, la desigualtat de gènere i la feminització de la pobresa representen un dels principals obstacles per al desenvolupament de qualsevol societat. Aquests dos fenòmens s’entrecreuen amb altres formes de discriminació (per motiu d’edat, nacionalitat, ètnia, opció sexual, etc.) que no fan sinó empitjorar la situació de les dones arreu del món".





"Amb aquest calendari, volem contribuir a difondre totes aquestes vulneracions a les quals les dones han de fer front en el seu dia a dia", afegeix Cutillas.





Les dibuixants que han participat en aquesta iniciativa són Blanca Caminal, Lara Costafreda, Marta Bellvehí, Ina Stanimirova, Raquel Valenzuela, Natalia Pereira, Elisa Munsó, Nadine Feghaly, Martina Tarabal, Natalia Zaratiegui, Clara Sáez i Lola Abenza.