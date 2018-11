Sánchez censura les faltes de respecte al Congrés en una pobra defensa a Borrell

La polèmica de dimecres al Ple del Congrés dels Diputats per l'expulsió del diputat d'ERC Gabriel Rufián i el suposat escopinada al ministre d'Exteriors, Josep Borrell, per part d'un dels republicans ha tingut múltiples versions, també la del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.





Sánchez ha cridat a la calma a tots ja que no es converteixi l'hemicicle en un pati de col·legi però algunes files socialistes han trobat a faltar un major suport al seu ministre.





El president del Govern central ha preferit fer d'àrbitre, deixant sol Borrell, que va ser blanc de les acusacions de Rufián, qui entre altres coses li va dir "indigne" i "hooligan".





Sánchez ha exigit tant a Gabriel Rufián com al president del PP, Pablo Casado, que demanin disculpes per excedir-verbalment i insultar en el Ple, i alhora ha reclamat "singularment" als partits que tenen més representació parlamentària que tinguin sentit d'Estat i facin una oposició útil i constructiva des del respecte.





El cap de l'Executiu ha instat tant Rufián com a Casado a que reconeguin els seus excessos verbals.





"He dit i és important subratllar que tots els grups han de fer una reflexió que les sessions de control al Govern no poden ser la cerimònia de la crispació", ha assenyalat Pedro Sánchez abans de recordar que no ha estat la primera tot i que espera que sigui l'última vegada que succeeix al Congrés.





MÉS ENLLÀ DE L'ANÈCDOTA





Després d'insistir que vol regenerar la vida política, ha exigit a Rufián i a Casado que "simplement" demanessin disculpes. Ha al·legat sobre això que al "fragor" de les discussions al Congrés "un pot excedir-se" però ha reclamat que aquests excessos es reconeguin. "Demanar disculpes és bo, sa també en democràcia", ha reblat.





Ha destacat que han faltat "al respecte" del ministre d'Afers Exteriors amb el qual ha assegurat que es solidaritza. Però creu que el que ha passat al Parlament "no és una anècdota", sinó que ve passant en els últims mesos i per part de determinades persones "que no fan servir la paraula" per dialogar o fer una oposició útil.