Cristina Zamorano (Abertis) rep el premi Dona i Gestió de Trànsit

Cristina Zamorano, cap del Centre de Seguretat Viària d'Autopistes, ha estat guardonada amb el premi Dona i Gestió del Trànsit 2018, per la seva obstinació i lideratge femení a l'hora de gestionar la seguretat viària de les vies.





Zamorano ha recollit el guardó a la Fundació Pons de la mà de la senyora María José Rallo de l'Olmo, secretària general de Transport del Ministeri de Foment, que presideix l'acte de lliurament d'aquesta quarta edició dels premis.





El guardó reconeix la indispensable aportació femenina a la gestió del trànsit a Espanya i, especialment, la tasca d'aquelles dones que, des de l'Administració, la Universitat i l'empresa privada han treballat intensament per impulsar l'enginyeria del trànsit a Espanya. En aquest sentit, el recorregut professional de Cristina Zamorano en les àrees de la seguretat viària, el manteniment i la gestió del trànsit han estat les raons per les quals el jurat ha decidit distingir-la amb aquest guardó.





PERFIL DE ZAMORANO





Cristina Zamorano és Enginyera de Camins, Canals i Ports, carrera que li va obrir les portes a la seva vocació, el sector de les infraestructures viàries, la mobilitat, la vialitat, entesa com el conjunt de serveis en una carretera i, la seguretat viària. Va començar treballant com a Cap d'obra en autopistes i altres vies interurbanes i, des de fa més de 10 anys forma part de l'equip d'Autopistes, companyia del grup Abertis, primer com a tècnic en Vialitat i Seguretat Vial i, des del 2016, liderant el Centre de seguretat Viària de la companyia.





Al llarg de la seva trajectòria ha desenvolupat un alt interès en aquesta matèria, i ha treballat sempre amb una visió centrada en el client. La seva dedicació ha contribuït a posicionar Autopistes com a líder en seguretat viària i innovació de les infraestructures d'alta capacitat. Zamorano afronta dia a dia la gestió del Centre de Seguretat Viària d'Autopistes, garantint la màxima seguretat dels seus usuaris, el punt central de les seves accions i el principal objectiu d'Autopistes quan es construeix, es manté o s'explota una infraestructura.