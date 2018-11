L'entorn de cinc de les sis víctimes d'assassinats masclistes de 2018 a Catalunya coneixia la situació de malestar i conflicte en la parella, segons van constatar els Mossos d'Esquadra a la investigació dels crims.





Ho ha explicat la cap del Grup d'Atenció a la Víctima dels Mossos, la caporal Andrea Garcia, en declaracions als mitjans pel Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència cap a les Dones aquest diumenge 25 de novembre.





També ha destacat que només una de les víctimes havia denunciat maltractaments a la policia catalana i tenia una ordre de protecció judicial vigent.









Davant d'aquesta situació, ha destacat la importància de l'entorn com a "element clau en la detecció de les violències masclistes", i ha ressaltat la necessitat de denunciar, informar i comunicar qualsevol situació de violència que pateixi una dona.









En quatre dels assassinats masclistes, els Mossos han detingut els homes que van cometre el crim, mentre que a la resta, els autors dels fets es van suïcidar.





10.935 denúncies

Els Mossos han instruït fins a octubre de 2018 10.935 denúncies per violència de gènere, una xifra similar a 2017 amb un lleu descens del 0,3%, però hi ha un lleuger augment de les dones que denuncien del 0,2%.





La terme també ha detallat que els Mossos han començat a incorporar als menors a l'atestat policial per posar la seva situació en coneixement de la Fiscalia de Protecció ia la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), així com permetre que el grup d'Atenció a la Víctima es coordini amb serveis socials.





En aquest sentit, les víctimes de violència de gènere menors de fins a 11 anys han augmentat un 22% i, de 6 a 11 anys, l'increment arriba el 39%, i, es tracta de fills de la dona que són testimonis dels fets o que han patit la violència directament.





Els menors de 18 anys que han patit violència de gènere passen de 741 a 792, el que significa un augment del 6,8%, mentre que un 6,9% de les dones ateses pels Mossos eren menors.









La policia catalana fa seguiment a 10.200 víctimes de violència de gènere i 107 reben protecció policial perquè han rebut una valoració de risc mitjà, alt o molt alt de patir un feminicidi.





En 2018, els Mossos han detingut 4.425 homes per agressions masclistes --70 menys que en 2017-- i 25 dels arrestats són menors, quatre menys que l'any passat.





La franja amb més detinguts se situa entre 21 i 50 anys, però el 2018 hi ha hagut un augment del 20% en les detencions de joves d'entre 18 i 20 anys.





La terme García ha explicat que la seva percepció és que la violència entre joves no sempre és física, sinó que "hi ha una presència d'Internet i les xarxes socials" en la forma de relacionar-se on es repliquen els comportaments masclistes amb noves formes de control.





García ha advertit que en l'àmbit digital no hi ha la mateixa conscienciació o sensibilització per denunciar, sinó que hi ha impunitat i invisibilitat. També ha assenyalat actituds que han d'encendre les alarmes diferents formes de control que existeixen tant en el món físic com el digital: controlar la sexualitat -que la dona no decideixi lliurement quan mantenir relaciones--, l'oci, la roba, les amistats i les comunicacions.