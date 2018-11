La societat civil i les institucions i administracions de Catalunya commemoraran el Dia internacional per l'eradicació de la violència cap a les dones i les nenes aquest diumenge, amb una manifestació a Barcelona.













La plaça Sant Jaume acull a les 10.30 hores l'acte institucional de lectura del Manifest unitari català, a càrrec de l'autora d'aquest any, l a periodista Ariadna Oltra, i acabarà amb un minut de silenci en record de les dones assassinades per violència masclista .





Participen en l'acte la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi; el conseller d'Interior, Miquel Buch; el president del Parlament, Roger Torrent; la presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, i altres càrrecs de la Generalitat, que dóna suport al manifest costat de les quatre diputacions catalanes i les entitats municipalistes FMC i ACM.













manifestació feminista

A les 11.30 hores surt de la plaça Universitat --en la cruïlla amb Gran Via-- la manifestació convocada per la plataforma Novembre Feminista per exigir la fi de les violències cap a les dones i criticar la "justícia patriarcal", sota el lema 'Juntes socavamos l'ordre patriarcal '.





El moviment ha demanat incorporar la violència institucional en la llei catalana per obligar les administracions a garantir els recursos per a la recuperació de les dones que han patit violència.





Això també permet criticar "la repressió contra el moviment feminista per part d'algunes institucions com és el cas de la Generalitat i l'Estat espanyol, que estan sancionant les mobilitzacions de la vaga feminista del passat 8 de març".





La marxa transcorre per aquesta avinguda fins al passeig de Sant Joan per finalitzar al passeig Lluís Companys, davant el Palau de la Justícia, on l'acte final consistirà en la lectura d'un manifest i actuacions d'artistes com Les Impuxibles, Joina i The Sey Sisters.













manifest unitari

"Estem més decidides que mai a superar el patriarcat, al fet que el poder estigui en mans de les dones a parts iguals ia no tenir por", afirma el manifest unitari oficial de les administracions, que també reivindica el dret a viure sense violència de totes les dones i totes les nenes.





El manifest fa referència al cas de 'ramat' com "una oportunitat de visibilitzar un fenomen sovint silenciat i desconegut" i que ha sacsejat consciències, i ha assenyalat que a Catalunya és necessari un model d'abordatge de les violències sexuals amb una visió integral i que expliqui com es pot sortir.





El text també recull que "els temps estan canviant" i espera que la lluita contra la violència masclista sigui un assumpte de país i del que es parla durant tot l'any, des de moltes veus, perquè això ajuda a identificar aquestes violències que acompanyen les dones des que neixen.





Igualment, el manifest assenyala que a Catalunya fa una dècada que hi ha una llei pels drets de les dones, i la llei estatal contra la violència de gènere ha complert 14 anys, però les dades demostren que les lleis no són prou per acabar amb aquestes violències i són necessaris més recursos i suport perquè totes les dones víctimes puguin trencar el seu silenci.