Més places per a persones sense llar en els dies de fred

L'Ajuntament de Barcelona activarà aquest hivern l'Operació Fred per a persones sense llar amb un total de 400 places d'allotjament, la qual cosa suposa doblar les 200 places d'aquest tipus que han funcionat, i que se sumen a les 2.130 de la Xarxa d'Atenció de Persones Sense Llar (XAPSLL).





La tinenta d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, ha explicat que, si fos necessari, s'activaran més places i el consistori proporcionarà refugi a totes les persones que ho requereixin: "Hi haurà allotjaments provisionals per a situacions de fred a diferents zones de la ciutat".





L'Operació Fred té una primera fase quan les temperatures baixen a prop dels cinc graus, de manera que s'activen 75 places del Centre d'Estades Breus (CEB) situat al Centre d'Urgències i Emergències Socials de barceloní (CUESB), i quan s'assoleixin els zero graus s'obriran 325 places més.





Aquestes 325 places es divideixen en: 150 en un equipament escolar en desús al districte de Sant Martí; 100 en un equipament de Sarrià-Sant Gervasi; 30 places per a dones al districte de l'Eixample, 25 en el mateix CUESB i 20 places més en un recurs residencial a Sarrià-Sant Gervasi.





A més de l'Operació Fred, Ortiz ha detallat que l'Ajuntament continua treballant en el desplegament del Pla de Lluita contra el Sensellarisme 2016-2020, de manera que, a més de les 400 places addicionals a l'hivern, seguiran funcionant les 2.130 places diàries que formen part de la XAPSLL.





Un total de 1.346 d'aquestes places són municipals, que han augmentat un 29% des de 2015, i el pressupost municipal també ha crescut també un 29%, dels 27 als 35 milions d'euros: "És important parlar de com donem resposta i de com combatem les causes".