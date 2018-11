El Reial Madrid venç a la Roma i passa a vuitens com a primer de grup

El Reial Madrid va recuperar la seva confiança després de derrotar a la Roma aquest dimarts (0-2) en la cinquena jornada de la Lliga de Campions, certificat el pas a vuitens de final com a primer de grup, i va fer oblidar l'important ensopegada de dissabte passat contra l'Eibar gràcies als gols de Gareth Bale i Lucas Vázquez al començament de la segona meitat.





Solari va estrènyer el puny amb força amb el segon gol de la nit. L'argentí sabia de la importància de guanyar a l'Olímpic, però sobretot per confirmar el cop sobre la taula que va donar aquest dimarts al vestidor. Asensio va jugar tot just cinc minuts i Isco va veure el partit des de la grada. L'aposta del tècnic argentí es va veure recolzada en el marcador.





No hi va haver brillantor, ni quirats, ni l'excel·lència que tant li agrada al president Florentino Pérez en un equip que segueix desprenent dubte, una evident falta d'estil i una més preocupant: la seva tremenda imprevisibilitat. Del 3-0 a Ipurua, a l'0-2 a la capital italiana. Avui la moneda va sortir cara per al vigent campió d'Europa davant una Roma vinguda a menys, setena en la Sèrie A.





L'equip de Solari no va estar fi en la primera meitat. De fet, la Roma va fer mèrits per comprometre els merengues. Primer va ser Justin Kluivert, el fill del mític davanter holandès, va ser del millor en els romans i també Kolarov, que va estar a punt de culminar una jugada d'setge de l'equip de Di Francesco. Abans, van protestar amb vehemència un cop de mà clara de Lucas a la vora de l'àrea.





Courtois també va haver de posar-se la granota de treball amb dues parades crucials, encara que en l'ocasió més clara dels locals va arribar amb el belga completament venut. Una passada brutal de Zaniolo el va deixar sol al segon pal. Amb Courtois encara arribant, el jugador de la Roma la va tirar per alt de manera incomprensible. Under va marxar als vestidors plorant.





Tot el que va patir el Madrid a la primera part tot i les nombroses baixes de la Roma, es va quedar en l'oblit en la segona meitat. Els blancs van despertar en el segon assalt amb la bona aportació de Marc Llorente al mig del camp. Amb el pas dels minuts i la manxa perdut per la Roma, la història va canviar completament.





El Madrid es va avançar gràcies a un error garrafal de Fazio. El central, exjugador del Sevilla, va cedir al seu porter i mentrestant va aparèixer Bale, que no va desaprofitar el regal. Dríbling i xut ajustat del gal·lès. L'empresa estava encarrilada. Gol.





La Roma va contestar buscant les debilitats dels merengues, una d'elles, aquest dimarts, va ser el lateral dret del recuperat Dani Carvajal. Per la seva banda va arribar un xut de Kluivert que va aturar Courtois i també diverses incursions amb cert perill. Entre tant, de la mateixa manera va poder arribar l'empat que el 0-2, com finalment va passar.





LUCAS SENTÈNCIA





Bale va fallar en un mà a mà amb Olsen després de 50 metres de carrera, però no ho va fer Lucas Vázquez en una bona jugada que va culminar Benzema abans de regalar-li el cuir al jugador gallec. El 0-2 va sentenciar un partit que tot just va deixar grans novetats en els seus 20 minuts finals, sabedors també els romans que el bitllet a vuitens ja el tenien abans de jugar.





Els minuts finals van ser per a Mariano, per al jove Valverde i per Asensio, que no va entrar al camp amb cara de fer molts amics en veure que el rellotge marcava el minut 84. Sense el tercer del Madrid, ni el de l'honor de la Roma - molt permissiva defensivamente- es va tancar un partit que permet al Reial Madrid arribar a vuitens com a cap de sèrie i assegurar el partit de tornada al Santiago Bernabéu.