Mossos carreguen contra metges i bombers a les portes del Parlament

Un cordó de Mossos d'Esquadra ha contingut la manifestació de prop d'un miler de metges i sanitaris quan s'ha acostat a les portes del Parlament, arribant sota els arcs i impedint una eventual entrada, davant la qual cosa els agents han reaccionat empenyent i allunyant manifestants i periodistes.





Un grup de Mossos d'Esquadra que custodiaven les portes del Parlament han carregat contra un grup de bombers que es manifestava i portava unes vuvuzeles -que funcionaven amb gas- i un ninot sobre un carro de la compra, i les feia sonar cap a on estaven els policies.





Després que empenyessin als bombers, aquests han respost empenyent en grup cap als policies, fent-los retrocedir, i és quan s'han propinat cops de porra.





Posteriorment han acudit al lloc desenes de policies antidisturbis, que han apartat els periodistes que estaven en primera fila i han envoltat la paret.





Alguns manifestants sanitaris asseguraven que no volien entrar, i d'altres que no tenien cordó davant no han avançat, mentre que a la concentració s'ha unit una protesta de Bombers en la qual s'han llançat petards, bengales i s'ha cremat un ninot.





Cap a les 13.00 hores, Metges de Catalunya ha demanat als concentrats retrocedir fins darrere de les tanques que asseguren el perímetre perquè dos representants del sindicat poguessin entrar, amb el que la protesta ha retrocedit uns metres i, uns 20 minuts més tard, el gruix de manifestants s'ha situat en el perímetre.





El líder de la concertada de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, i el secretari de l'atenció primària concertada de MC, Patxi Avilés, sí han entrat en el Parlament per parlar amb diferents representants de la càmera i traslladar-los les seves peticions.





Els líders del MC s'han trobat amb el secretari primer de la Mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, Gemma Geis (JxCat), Marta Ribas (Comuns), Anna Caula (ERC), Ester Niubó (PSC), Vidal Aragonés (CUP), Santi Rodríguez (PP), Martin Barra i Blanca Navarro (Cs).





La mobilització per la tercera jornada de vaga de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) i la sanitat concertada clama des de les 11.00 davant la Cambra catalana per demanar més recursos per a la sanitat i més temps per atendre els pacients, i s'han sentit consignes demanant la dimissió de la secretària de Salut, Laura Pelay.





TERCERA JORNADA DE MOBILITZACIONS





Prop d'un miler de metges i altres professionals de l'ICS i de la sanitat concertada han al Parlament que tingui en compte la sanitat i atorgui més recursos per al sector i més temps per atendre els pacients, a la tercera jornada de mobilitzacions per la vaga d'aquesta setmana.





'Torra, posa ordre', han cridat, entre consignes com 'Som sanitat i volem qualitat', 'Menys corbates i més bates', o 'Volem més temps per als nostres pacients'.





En declaracions als mitjans, el president de Metges de Catalunya (MC), Jordi Cruz, ha reclamat que els comptes de la Generalitat per al 2019 tinguin "el pressupost per a salut més alt", i ha reclamat a tots els grups parlamentaris i al Govern que lluitin per això.





Cruz s'ha dirigit al president català, Quim Torra, que ahir va mostrar la seva empatia cap als sanitaris, i li ha demanat: "Que aquesta empatia es tradueixi en coses pràctiques, que no només siguin copets a l'esquena" com fins ara, per poder atendre la població amb dignitat i seguretat assistencial i laboral.









El president del sindicat ha explicat que en les negociacions amb l'ICS sobre primària han avançat i estan estudiant un informe que els han lliurat, però ha alertat que l'àmbit concertat no s'està negociant -es va aprovar un conveni col·lectiu entre patronals, UGT, CCOO i Satse, sense suport de MC- i veuen més improbable desconvocar la vaga en aquest sector, que és el 55% de la sanitat catalana.





Sobre les 11.50 hores, s'ha afegit a la protesta un grup de 20 bombers, que també es mobilitzen aquest dimecres contra la "precarietat laboral i material que pateix el cos", segons UGT.