El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha anunciat aquest dimecres una partida de 97 milions d'euros més destinada a mesures a curt termini per reduir la sobrecàrrega en l'atenció primària, que permetria contractar 201 metges més, cobrir les baixes, millorar les condicions laborals i reduir la burocratització, amb la finalitat de "donar poder" als professionals.





En roda de premsa d'última hora sobre l'atenció primària, el director gerent de l'ICS, Josep Maria Argimon, ha afirmat que continuen les negociacions amb Metges de Catalunya amb motiu de la vaga aquesta setmana, sobre les quals ha dit que acosten posicions però que discrepen en el model, el que no és habitual en les vagues.





S'han reunit aquest dimecres al matí, han seguit una altra estona a la tarda i continuen reunits durant la roda de premsa i, en ser preguntat per si creu que es pararà la vaga, ha dit que creu que sí, com sempre, al que la secretària general de Salut de la Generalitat, Laura Pelay, ha afegit: "Estem ben encaminats".





Pelay ha afirmat que estan determinats a trobar solucions al que veu com a reptes "titànics" heretats de les retallades durant la crisi, que van deixar al sector infrafinançat.





Difereixen amb el sindicat en què aquest demana limitar les visites a 27 diàries, el que segons Comella qüestiona l'actual model i l'accessibilitat, i davant d'això han proposat calcular una "càrrega ideal" i proposar als metges que, quan tinguin visites per sobre d'aquesta càrrega, puguin triar entre fer-les --fins a un 15% més-- en hores extres remunerades, o que les faci un company.





Dijous hi haurà un acord de model perquè es pugui ampliar aquesta quota de "càrrega ideal" en un 10-15% més, i per calcular-la es tindrà en compte l'indicador socioeconòmic, l'edat de la població i la càrrega de morbiditat -nombre de malalties que pugui tenir la població i la seva complejidad--, i anirà de 870 a més de 2.000 pacients per professional.





DESGLOSSAMENT DE LA PARTIDA





Comella ha afirmat que han detectat la necessitat de prendre mesures a curt, mitjà i llarg termini per recuperar "confiança" i prestigi dels professionals de primària, que s'iniciaran amb mitjanes a curt termini, com la de contractar almenys 201 metges de família en els pròxims mesos --extracomunitarios i jubilats als quals es proposarà fer algunes hores--, el que serien 14 milions d'euros.





Per a la resta d'especialitats es realitzaran estudis de càrregues --en pediatria s'elaborarà al desembre i estarà a punt al gener, i per ginecologia i infermeria, a maig--, mentre que han vist la necessitat de cobrir els períodes de baixes, vacances i permisos, per al que duplicaran els 11 milions d'euros anuals actuals i dedicaran 22.





Per millorar les condicions laborals, com conciliació de vida familiar i laboral, organització interna dels equips i la recuperació retributiva --que a Catalunya té particularitats respecte a altres treballadors públics com les DPO, que són "molt importants" per als sanitaris-- dedicaran uns 48 milions.





Altres 8 milions els distribuiran per a la carrera professional i millorar la contractació i retribució dels serveis de guàrdia i urgències i, d'altra banda i per intentar recuperar la qualitat de treball, plantegen mesures que tenen a veure amb el lideratge, com transformar la forma d'elecció dels líders de l'atenció primària, entre administració i l'equip, sent el propi equip "el que tindrà l'última paraula".





També volen reduir al consultori treball burocràtic, per centrar-se en el clínic, i al costat d'això "donar poder més la feina d'un metge d'atenció primària" amb accés més fàcil a hospitals.





El cap del CatSalut ha assegurat que tracten de llançar un missatge als professionals que "l'administració comprèn la situació de cansament i preocupació que el personal professional té", així com que tenen les idees clares, la capacitat econòmica i la intenció de corregir- .

Argimon ha afirmat: "Evidentment s'està negociant una vaga, però quan vam dissenyar mesures, són per al conjunt dels treballadors", i s'ha mostrat contrari a la limitació de visites per metge que demana el sindicat.