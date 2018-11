Poroixenko prohibeix l'entrada a Ucraïna a ciutadans russos amb edats d'entre 16 i 60 anys

El president d'Ucraïna, Petró Poroixenko, ha anunciat aquest divendres al matí que ha imposat restriccions a l'entrada a territori ucraïnès de ciutadans russos amb edats compreses entre els 16 i els 60 anys, amb l'argument que cal evitar que Rússia formi "exèrcits privats" encoberts a Ucraïna.





"Ucraïna ha imposat una restricció a l'entrada de ciutadans de la Federació de Rússia d'entre 16 i 60 anys", ha afirmat el mandatari ucraïnès, en un missatge publicat al seu compte oficial de la xarxa social. Aquesta mesura arriba enmig de les tensions amb Rússia per l'incident del 25 de novembre al mar d'Azov, on la Guàrdia Costera russa va disparar contra tres vaixells ucraïnesos i els va capturar, juntament amb tota la seva tripulació, per considerar que s'havien endinsat en les seves aigües territorials.





Poroixenko ha dit que la restricció d'entrada a Ucraïna vol impedir que els ciutadans russos engrosseixin les files de "exèrcits privats" que en realitat són unitats de les Forces Armades russes que de manera encoberta combaten contra les Forces ucraïneses.





Per la seva banda, el Servei Estatal de Fronteres d'Ucraïna ha augmentat el control fronterer i ja està restringint l'entrada de ciutadans estrangers, principalment als homes russos d'edats compreses entre els 16 i els 60 anys, segons ha informat el cap de l'agència, Petró Tsihikal.

"Els llocs de control s'han reforçat. L'arribada de ciutadans estrangers, sobretot ciutadans de Rússia, s'ha restringit. No hi ha admissió de ciutadans homes russos d'edats que van dels 16 als 60 anys", ha indicat Tsihikal, durant una reunió d'alts comandaments de defensa i seguretat presidida aquest divendres per Poroixenko, segons informa l'agència de notícies Interfax-Ukraine.





"Encerto en dir que aquestes mesures estan impedint a Rússia que formi unitats privades militars, que estan en realitat compostes per militars de les Forces Armades russes, i que facin les operacions que van intentar dur a terme el 2014?", ha plantejat Poroixenko, a qui Tsihikal ha respost amb el seu assentiment.





El president ucraïnès ha subratllat la importància de reforçar els requisits per al registre de ciutadans russos, especialment a les regions en les quals està en vigor la llei marcial, a la frontera amb Rússia.





Després de l'incident al mar d'Azov, Ucraïna ha decidit imposar la llei marcial a les regions frontereres amb Rússia durant un mes, una mesura que ha estat criticada per Rússia. Ucraïna manté que els seus vaixells no van fer res illegal al mar d'Azov i que va ser Rússia qui va provocar l'incident, amb la seva Guàrdia Costera disparant "a matar contra els tres bucs, que segueixen capturats a Crimea amb tots els militars de la tripulació arrestats.





El ministre d'Afers Exteriors d'Ucraïna, Pavló Klimkin, va assegurar aquest dijous que el Govern ha preparat un paquet de sancions contra Rússia en resposta a l'agressió del 25 de novembre a l'estret de Kertx.





"S'han preparat diversos paquets de sancions, de sancions molt serioses. No puc entrar en els detalls però la veritat és que les sancions actuals estan funcionant ja contra Rússia", va afirmar, en declaracions en un programa de televisió ucraïnès.





El cap de la diplomàcia ucraïnesa va afirmar que la decisió del president dels Estats Units, Donald Trump, de cancellar la reunió que tenia prevista amb el mandatari rus, Vladímir Putin, en el G20 suposa "una bufetada a la cara" del cap d'estat rus.