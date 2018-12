Una altra vegada, Lucas Vázquez dóna la victòria al Madrid

Ja ho va fer dimarts davant la Roma a la Champions. I avui, davant el València al Bernabéu, ho ha tornat a fer. Lucas Vázquez ha desencallat al Reial Madrid perquè s'emporti la victòria davant el València (2-0), després de punxar la jornada passada en Lliga a Ipurua.









El conjunt blanc s'avançava en el marcador ja al minut 8 gràcies a un gol en pròpia porta del lateral exceltista Dani Wass, després del cop de pilota que va ficar Dani Carvajal després d'un gran retallada. Aquest primer gol, posava nerviós als valencians, que, amb una agressivitat malentesa, sumaven ia 3 targetes grogues en els primers 20 minuts de joc.









A partir del gol matiner en favor del Madrid, va venir, de nou, la sequera. Amb Isco a la banqueta després de la decisió de Solari pel baix rendiment del davanter les últimes jornades, un Ceballos summament desencertat i sense recanvi a la davantera, el Madrid evidencia la falta que li fa a la plantilla tenir un davanter que sigui capaç de finalitzar l'última passada, de rematar, de marcar, de tenir ànsia de gol.





Per no variar, el Madrid es va acomodar després del primer gol i va marxar al descans amb només un parell d'ocasions ofensives més a part de la del gol obra de Carvajal, totes comandades per Bale.





Però, a la segona part, el València volia la remuntada. No puc ser. I n el 53 Santi Mina perdonava el gol de l'empat rematant per sobre del travesser davant un adormit Sergio Ramos i Gabriel tampoc marcaria la seva ocasió en el 65. Els de valència van ajudar als blancs a cavar la seva pròpia tomba.









Al 72, Paulista evitaria que Asensio marqués el 2 a 0. Però ningú va poder parar a Lucas Vázquez perquè sentenciés el partit amb el segon a passada de Benzema. Una altra nit més, el gallec salva el Madrid i sumava el seu primer gol a la Lliga aquesta temporada. Una altra nit més, l'equip blanc dorm a la segona zona europea, a 2 punts del segon, a dos punts del Barça.