El CIS no va donar ni una: ni la caiguda del PSOE ni la força de Vox

Els resultats de les eleccions al Parlament d'Andalusia contradiuen l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del passat 14 de novembre, que no va preveure la caiguda del PSOE ni la força amb la qual Vox ha entrat en el legislatiu autonòmic.





El sondeig va concedir a la candidata socialista, Susana Díaz, entre 45 i 47 escons, els mateixos que tenia fins aquesta nit, i el 37,41 per cent dels vots, però ha aconseguit al final 33 parlamentaris i el 28 per cent de suports .

A l'altre costat de la taula de resultats, l'enquesta va concedir un diputat a Vox perquè va preveure que aconseguiria el 3,17 per cent de les paperetes, però aquest partit ha aconseguit el 10,95 per cent dels vots i de cop ha obtingut 12 seients.





Pel que fa al PP, el CIS li va concedir de 20 a 22 escons però ha superat aquesta previsió i ha arribat als 26 (suma el 20,75% de vots, respecte al 18,66% l'enquesta). Sí va encertar el resultat de Ciutadans, que ha aconseguit 21 escons, enmig de la forquilla que preveia l'enquesta, d'entre 20 i 22 escons. El CIS li va atorgar el 18,55% de l'escrutini i ha obtingut el 18,25%.





Pel que fa a Endavant Andalusia, s'ha quedat per sota del que el sondeig va preveure: ha obtingut 17 parlamentaris i no els 20 calculats per l'enquesta. Va preveure que aconseguiria el 19,34 per cent dels vots i s'ha quedat en el 16,16%.