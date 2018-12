Susana Díaz demana un "dic de contenció" contra Vox

Victòria amarga, dolça derrota. Aquestes paraules de les eleccions generals de 1996, podrien recuperar-se com a perfecte resum d'aquesta nit electoral a Andalusia. El PSOE ha guanyat els comicis però ha patit un dur revés, tant en sufragis com en nombre d'escons.





Susana Díaz, que ha valorat els resultats amb aspecte seriós i contingut, ha posat en valor que el PSOE hagi estat "el partit més votat i que hagi guanyat en set de les vuit províncies" d'Andalusia, tot i que ha constatat "el retrocés general de l'esquerra ".





DÍAZ CRIDA A FRENAR L'EXTREMA DRETA





No obstant això, la presidenta de la Junta ha destacat que "el més greu és que ha entrat l'extrema dreta i ha entrat en primer lloc al Parlament d'Andalusia". Susana Díaz ha qualificat Vox com un partit que "defensa la fallida de la convivència i que suposa un canvi estructural en la democràcia espanyola", a més de tenir un "discurs xenòfob" i que "justifica la violència contra les dones".





Per això ha reclamat un "dic de contenció" contra aquesta "força inconstitucional", apel·lant a Ciutadans i al PP perquè no pactin un canvi de govern al costat de la dreta identitària. Aquesta sembla que serà l'estratègia del PSOE per pressionar sobretot als de Rivera a no pactar un tomb a la dreta a la Junta.