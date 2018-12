Susana Díaz, en l'acte de la Constitució: "Estic forta, segura i tranquil·la"

La presidenta de la Junta d'Andalusia en funcions, Susana Díaz, ha traslladat aquest dijous a tot aquell que se li ha acostat al Congrés per preguntar-li com estava després del desastre del seu partit a les eleccions de diumenge passat que es troba "forta, segura i tranquil·la".





Díaz ha acudit a l'acte principal a la cambra baixa pel quarantè aniversari de la Constitució al costat d'altres 11 presidents autonòmics.





Tots ells han estat ubicats a les tribunes de convidats de l'hemicicle, entre ells els seus companys socialistes Javier Fernández (Astúries), Javier Lambán (Aragó), Emiliano García-Page (Castella-la Manxa) i Guillermo Fernández Vara (Extremadura).





El valencià Ximo Puig i la balear Francina Armengol han participat en actes de commemoració de la Carta Magna en els seus respectius territoris.





Díaz, a qui els periodistes dirigien totes les mirades, s'ha assegut en una de les primeres files de la tribuna de convidats, enmig dels presidents de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i d'Astúries, Javier Fernández, amb el qual ha estat xerrant llargament.





Al final de l'acte celebrat al Saló de Plens, la presidenta ha confessat als periodistes que es trobava "forta, segura i tranquil·la", després dels resultats del seu partit en els comicis de diumenge, els pitjors de la història, tot i que ha admès que havia tingut dies millors.





El mateix missatge ha traslladat a altres altes autoritats de l'Estat que ha saludat ia altres companys del partit amb els quals ha estat parlant. En concret, se l'ha vist conversar amb el exvipresidente del Govern Alfonso Guerra i saludar breument al secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos.





EL MALESTAR DÍAZ AMB FERRAZ





Després de la debacle de diumenge a Andalusia, on els socialistes es van deixar 14 escons i més de 400.000 vots, Ábalos es va referir a la necessària "regeneració" que al seu parer ha d'haver al PSOE andalús i va apuntar a una possible dimissió de Díaz.





Les seves paraules van generar un gran malestar al PSOE andalús i Díaz no va trigar a replicar-li que "es regenera el que està degenerat" i el seu partit, amb ella com a candidata, no ho està perquè ha guanyat les eleccions, tot i que no sumi amb Endavant Andalusia ni amb Ciutadans per governar.





A la direcció del PSOE creuen que, tot i que Díaz es resisteixi a abandonar el lideratge del partit, a la llarga acabarà anant-se motu propi perquè li resultarà insuportable aguantar en aquesta situació, en la qual anirà comprovant com fins i tot els seus fidels comencen a mirar cap a un nou lideratge.