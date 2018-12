Susana Díaz promet seguir encara que no governi i demana autocrítia a tot el PSOE

La secretària general del PSOE-A i presidenta de la Junta en funcions, Susana Díaz, ha assegurat que, si el seu partit finalment no aconsegueix formar govern, ella es quedarà igualment al Parlament fent oposició i ha defensat que tot el PSOE ha de "reflexionar "i fer" autocrítica "després dels resultats del 2D, on els socialistes han repetit com a partit més votat però perdent 14 escons i més de 400.000 vots en relació a 2015.





Així ho ha manifestat Susana Díaz en una entrevista a RNE en què també ha criticat que el president del PP, Pablo Casado, estigui disposat a "donar" conselleries a Vox a canvi del seu suport per fer president el candidat del PP-A, Juanma Moreno, i ha reivindicat que ha estat el PSOE-a qui ha guanyat les eleccions i, per això, té la "responsabilitat" de cridar a la resta de forces, tot i que ja ha avançat que no parlarà amb Vox.





Quant a la resta de partits, segons ha dit, hauran de decidir de quin costat estan i si estan disposats a rebre altres suports de la "extrema dreta" que és "tòxica".





En aquesta línia, ha lamentat que Casado, que "aspira a ser president del Govern, digui que està disposat a "donar conselleries"i estigui al "repartiment de butaques a qualsevol preu".





"S'està decidint a Madrid i a Barcelona el que cal fer a Andalusia, una cosa és que no s'hagi reflexionat com s'ha de fer i una altra que el que passa a Andalusia es decideixi a Madrid o Barcelona", ha alertat.





Quan acabi el procés intern d'anàlisi en el seu partit, Díaz es posarà en contacte amb tots els partits menys amb Vox perquè el PSOE-A és el partit que ha guanyat les eleccions, encara que no de la manera que a li hauria agradat.





QUE S'ABSTINGUIN ALTRES





Preguntada per si contempla una abstenció a un govern de Moreno per frenar Vox, l'encara presidenta s'ha limitat a contestar que "el normal" és que aquesta abstenció es la plantegin "els que van darrere" del PSOE-A en resultats. Segons la seva opinió, està "més legitimat" el que té més d'un milió de vots que "el que va segon o tercer".