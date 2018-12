Oriol Pujol demana substituir la presó per treball social

L'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol ha demanat a la magistrada de la Secció 20 de l'Audiència de Barcelona substituir la seva pena de dos anys i mig de presó pel cas ITV per una pena de treballs en benefici de la comunitat, i ha reiterat el seu penediment pels fets.









A la vista celebrada aquest dilluns, en la qual la Fiscalia demana el seu ingrés immediat a la presó, Oriol Pujol -condemnat per delictes de tràfic d'influències, suborn i falsedat en document mercantil- s'ha dirigit directament a la jutge per expressar-li: "M'he vist amb ulls d'aquest procediment i no m'he agradat a mi mateix".





L'advocat de Pujol, Xavier Melero, ha explicat als mitjans que la suspensió de la pena de presó és possible -les penes dels tres delictes per separat no superen els dos anys-, i ha defensat que els treballs en benefici a la comunitat tenen "eficàcia exemplaritzant i comunicativa un cop s'ha produït la confessió i la reparació del dany".





"NO DESESTRUCTURAR ENCARA MÉS LA SEVA VIDA"





Melero ha destacat que Oriol Pujol ja fa treball social de forma voluntària des de fa temps, com col·laborar amb un menjador comunitari, "i demana l'oportunitat de no desestructurar més la seva vida".





L'advocat del fill de l'expresident Jordi Pujol ha recordat que després de la condemna per aquest cas el "projecte existencial de 25 anys de dedicació a la política s'ha acabat" per a ell, així com les seves relacions socials i amistats, i la seva notorietat.





De fet, ha remarcat que actualment "ningú li vol donar feina i té una feina modesta que li costa mantenir", d'agent comercial, per la qual cosa el seu plantejament a la magistrada a l'hora de complir amb la sentència es basa en no desestructurar-se més i continuar la seva vocació pública amb un treball solidari.





La Fiscalia especial contra la corrupció demana l'ingrés immediat de Pujol a la presó perquè va ser condemnat per delictes relacionats amb la corrupció política i econòmica, ja que lluitar contra la corrupció i el frau és una de les prioritats absolutes perquè és "una xacra per a la societat i un atac a l'estructura democràtica de qualsevol estat", tal com reflecteix un escrit presentat davant l'Audiència.