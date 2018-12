Navarro (CZFB) demana a l'Ajuntament de Barcelona consens per remodelar el barri de La Marina

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha demanat aquest dilluns consens a l'Ajuntament de Barcelona per poder tirar endavant el barri dels 'millennials', al barri de la Marina, un projecte que actualment està en fase de conceptualització.





En la seva intervenció en el cicle 'Dinars Cambra' i preguntat per si creu que aquest projecte es pot veure afectat per les eleccions municipals, Navarro ha contestat: "No hauria de ser un projecte d'un govern municipal o d'un altre".





Ha comentat que l'han començat a tractar amb el govern d'Ada Colau: "Esperem que les forces polítiques de l'Ajuntament generin un consens per a un tema tan important com aquest".





El barri dels 'millennials', en què es preveu construir un miler de pisos per a joves, es planteja com un espai de 'coliving' i 'coworking', i s'ubicarà on està ara el Banc dels Aliments.





Per tirar-ho endavant, cal modificar el Pla General Metropolità, ja que s'han de reubicar algunes àrees d'equipaments a l'hora de construir els habitatges.





"Volem garantir la relació entre el món educatiu i productiu i donar oportunitats a les noves generacions", ha insistit Navarro, que ha posat l'accent en la necessitat de fixar el talent al territori.