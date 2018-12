La beca 'Terapia de amigos' de QuirónSalud es destina a la investigació de la biòpsia líquida

Aquest dilluns s'ha fet el lliurament de la beca d'investigació en càncer de mama "Teràpia d'amics", impulsada per la Fundació Quirónsalud i l'Hospital Quirónsalud Barcelona, que va comptar amb la col·laboració de l'IOB InstituteofOncology i El Corte Inglés.





El projecte dirigit pel Dr. Aleix Prat, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic de Barcelona i cap de Genòmica Translacional i Teràpies Dirigides en Tumors Sòlids de l'IDIBAPS, per al desenvolupament i investigació de la biòpsia líquida i el seu ús per predir el risc de recaiguda, ha estat el seleccionat com a guanyador d'aquesta beca dotada amb 21.000 euros.





Cada any a Espanya es diagnostiquen 25.000 nous casos de càncer de mama, dels quals un 70% corresponen a càncer de mama luminal. En l'actualitat no es disposa de biomarcadors que ajudin a determinar aquest risc. Amb aquest nou projecte s'espera poder establir la relació entre l'ADN tumoral circulant -conegut com ctDNA- i la detecció de la malaltia mínima residual, la qual es relaciona precisament amb el risc de recidiva.





'TERÀPIA D'AMICS', UN LLIBRE PER RECAPTAR FONS





Aquesta beca d'investigació ha estat possible gràcies a 'Teràpia de amics', un llibre de relats, articles i reflexions aportats per personalitats de la societat catalana, oncòlegs de prestigi i pacients, sobre com és el moment en què el pacient s'enfronta a un càncer de mama.





Han col·laborat en aquest llibre escrivint un relat: Luisa Martínez, Jordi Basté, Aina Clotet, Ana Macpherson, Anna Vallès, Carme Barceló, Carme Chaparro, Carme Ruscalleda, Cristina Mitre, Cristina Puig, Cristina Savall, Cyntia Riquelme, Elsa Anka, Empar Prieto , Gemma Mengual, Gisela Lladó, Pau Donés, Glòria Serra, Helena Garcia Melero, Helena Rakosnik, Joana Bonet, Laia Sanz, Lara Siscar, Magda Oranich, María Escario, Montse Folch, Núria de Gispert, Ona Carbonell, Pedro García Aguado, Pilar Eyre, Pilar García de la Granja, Roser Amills, Sílvia Coppulo, Sònia Cervantes, Susana Frouchtmann, TotónComella, Verónica Fisas i XantalLlavina.





Un jurat format per professionals de reconegut prestigi en oncologia -Dr. Josep Tabernero, Dr. Joaquín Arribas, Dr. Agustí Barnadas, Dr. José Ignacio Toscas, Dr. Joan Carles, Dr. Raimon Miralbell, Dr. Juanjo Torrent-es va encarregar d'avaluar els projectes i va seleccionar als tres finalistes, que van ser remesos internament a Comitè Científic d'Oncologia Quirónsalud, que va seleccionar el projecte del Dr. Aleix Prat com a guanyador.