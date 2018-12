El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha afirmat aquest dilluns que Catalunya està "a la vora del desastre" i per això ha exigit al president del Govern, Pedro Sánchez, que apliqui ja l'article 155 de la Constitució a la Generalitat, avisant que si no ho fa, "tot el que passi" a partir d'ara en aquesta comunitat "serà la seva responsabilitat".





En roda de premsa a la seu de Cs després de la reunió de l'Executiva permanent, Villegas ha assenyalat que el president de la Generalitat, Quim Torra, "ha posat damunt de la taula la via eslovena" per aconseguir la independència de Catalunya, que és "la via de la màxima violència, la que provoca morts als carrers".





"Estem a prop de l'enfrontament físic a Catalunya", és una situació "a la vora del desastre", ha advertit el dirigent de la formació taronja, que també ha indicat que "els violents campen al seu aire als carrers" i el Govern té " lligats de mans "els Mossos d'Esquadra.





Per tot això, ha reclamat a Sánchez que "apliqui ja el 155 i no perdi ni un minut més". Si no ho fa, "tot el que passi a Catalunya serà la seva responsabilitat", ha afegit, culpant a més d'haver generat aquesta situació per haver "donat ales als colpistes".