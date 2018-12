Aquests són els serveis mínims per a la vaga de funcionaris de la Generalitat del 12 de desembre

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha ordenat aquest dimarts els serveis mínims que s'han de garantir durant la vaga de funcionaris de la Generalitat convocada per a aquest dimecres pels sindicats CCOO i UGT de Catalunya i Usoc.





La vaga afecta tots els funcionaris públics i personal laboral de la Generalitat, així com els treballadors assalariats d'empreses privades que presten serveis bàsics concertats per la Generalitat a Catalunya, ha informat l'administració catalana aquest dimarts en un comunicat.





El conseller ha dictat serveis del 50% per als treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) en hores punta, que inclouen les compreses entre les 6.30 i les 9.30 hores, i entre les 17.00 i les 20.00 hores.





També sol·licita l'emissió de "la informació necessària" a la ràdio i televisió públiques en cas que es produeixi una emergència per a la població, així com els serveis necessaris per al personal d'empreses de funcions d'assistència i serveis socials, i centres mèdics.





Els centres docents públics i concertats han de tenir una persona de l'equip directiu i d'un professor per cada sis aules en educació Infantil i Primària, mentre que a les escoles infantils s'ha ordenat un servei del 50%.





El Homrani ha estipulat serveis mínims equivalents als de dies festius i fins al 50% en centres com la xarxa d'albergs, les escoles de capacitació agrària amb menjador i en residències d'estudiants.





Per a Bombers, s'ha decretat el mínim dels torns del personal del cos de bombers adscrit a parcs i de tot el torn de guàrdia en cas d'emergència, mentre que en Protecció Civil s'ha ordenat la presència del personal de guàrdia i a la Direcció General de Policia el 7% de la plantilla.





També ha ordenat la presència d'un funcionari en cada cos dels diferents centres de Justícia de l'administració.