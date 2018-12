El 18 de desembre comença el judici del procés

El Tribunal Suprem ha fixat per al dimarts 18 de desembre la vista de qüestions prèvies, que es considera el preàmbul del judici, del procés.





En aquesta vista, en la qual no hi assistiran els processats, es resoldrà la petició de les defenses perquè el judici se celebri al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i no al Tribunal Suprem.





Segons les peticions, aquesta petició no prosperarà i el pas següent serà tancar la data d'inici de judici, al principi entre mitjans i finals de gener.









La Sala Segona (penal) del Tribunal Suprem ha fixat per al proper 18 de desembre la vista pel denominat article de pronunciament previ de la causa contra el procés independentista a Catalunya, el tràmit de qüestions prèvies que servirà de pròleg al judici en si contra 18 exdirigents catalans als quals es demanen penes de presó per delictes de rebel·lió, secessió, desobediència i malversació de fons públics.





El tribunal es dóna per informat que les parts volen al·legar que el Suprem no és competent per jutjar aquest assumpte i rebutja que per a això hagi de proporcionar-se més documentació a les defenses, ja que entén que "no resulten necessaris per resoldre" aquest incident competencial que van a plantejar.





Els acusats no hauran d'estar presents en aquest tràmit, per la qual cosa no caldrà plantejar-se el seu trasllat a Madrid dels nou processaments a la presó -l'exvicepresident Oriol Junqueras; els exconsellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull i Dolors Bassa; els responsables d'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Ómnium Cultural Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, respectivament, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell- fins a l'inici de la fase d'interrogatoris del judici oral al gener.