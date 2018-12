El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recordat al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que els Mossos d'Esquadra van actuar davant els CDR amb els "mateixos protocols" que al març en situacions similars, quan estava aplicat el 155.





En una carta recollida en resposta a les missives del Govern preguntant al Govern per les actuacions dels Mossos aquest cap de setmana, Buch ha explicat que els agents "van adoptar les mesures oportunes i van seguir els protocols establerts" durant el tall de l'autopista AP- 7 i l'obertura de peatges dels CDR.





El conseller ha assegurat que els Mossos "van garantir en tot moment la seguretat ciutadana" i ha defensat que van actuar amb l'equilibri necessari entre l'exercici dels lliures drets i llibertats i el respecte als drets de reunió i manifestació i la llibertat d'expressió.





Buch ha afirmat que "es va evitar que es generés cap alteració que es pogués considerar com a greu o de risc per a la seguretat viària" ni per a la llibertat de desplaçament.





A més, ha subratllat que "no es disposava d'informació contrastada prèvia" de les accions dels CDR i ha ressaltat la tasca de la Unitat de Mediació de la Policia de la Generalitat que, segons ell, va tenir una línia de comunicació constant amb els concentrats per dissuadir-los.