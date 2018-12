Ábalos i Marlaska contra Sánchez: Per què portar el Consell de Ministres a Barcelona?

Dos ministres del Govern de Pedro Sánchez han mostrat la seva oposició al fet que el Consell de Ministres es celebri a Barcelona el 21 de desembre perquè consideren que pot suposar problemes d'ordre públic tenint en compte les mobilitzacions ciutadanes de les últimes setmanes.





Als antecedents dels anomenats Comitès de Defensa de la República (CDR) amb aixecament de peatges inclòs, se suma que aquests grups, amb el suport de partits com la CUP i entitats com l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), preveuen realitzar més protestes amb motiu de l'arribada dels ministres.









Aquest dimarts, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ja va posar en dubte que fos necessari celebrar la trobada a la capital catalana, quan tradicionalment es realitza a Madrid sense altercats. Poc després, Moncloa va rectificar Ábalos i va assenyalar que, sens dubte, el Consell de Ministres del 21 de desembre es celebraria a Barcelona.





Però Ábalos, que va incidir en què parlava a títol personal, no està sol. Altres membres de l'executiu valoren si Barcelona és el lloc més idoni i si ara és el millor moment.





És el cas del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en privat considera que si es preveu una jornada de tensió als carrers, anar a la ciutat comtal no és la millor idea.





Els conflictes no són només ciutadans. Està per veure si el president del Govern central, Pedro Sánchez, aprofitaria la reunió per trobar-se després amb el president de la Generalitat, Quim Torra.





Amb tot això, els problemes de seguretat es multipliquen, ja que des dels CDR planegen bloquejar la frontera francesa per la Jonquera, el port i l'aeroport de Barcelona, i les principals carreteres catalanes.