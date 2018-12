Dos bombarders russos van sobrevolar Espanya rumb a Veneçuela

Un Antonow i un Ilyshin russos van sobrevolar Espanya rumb a Veneçuela per assistir a unes maniobres militars, el que va causar inquietud a l'Exèrcit de l'Aire espanyol per la falta d'informació sobre els riscos del material que transportaven al celler.





Aquests exercicis es produeixen dies després de la visita oficial del president veneçolà, Nicolás Maduro, a Rússia, on va signar amb Vladímir Putin una sèrie d'acords estratègics.





Mitjans de comunicació veneçolans van retransmetre en directe l'arribada dels bombarders militars, que figuren entre els més potents fabricats fins al moment.





Els dos avions van sobrevolar Espanya diumenge. Cap a les set de la tarda un Antonov An-124 va passar per la vertical de Santoña (Cantàbria), segons informa 'El Confidencial Digital', des d'on va creuar la península a uns 800 quilòmetres per hora ia una altitud de 28.000 metres, fins a finalment sortir per la vertical del Parc Nacional de Doñana. Després es va dirigir a les Canàries, Cap Verd i, finalment, Veneçuela.





Tres hores després, cap a les deu de la nit, un altre aparell de càrrega militar rus, 1 Ilyushin II-62, va fer la mateixa ruta.





Els dos aparells van sortir de la base russa de Chkalovski, situada 30 quilòmetres al nord de Moscou.





Tenien permís de sobrevol per transitar per cel espanyol i van estar sota radar del control de trànsit aeri d'Espanya, però tot i això són diverses les veus de l'Exèrcit de l'Aire que desconfien de la naturalesa de la càrrega dels avions, perquè no saben si contenien mercaderies perilloses, com gasos inflamables o tòxics, peròxids orgànics, substàncies infeccioses, corrosives i, finalment, material radioactiu.